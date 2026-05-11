Vì sao Hà Nội chưa đầu tư tuyến metro ở dự án trục đại lộ sông Hồng?

Sáng 11.5, tại kỳ họp thứ 2, 100% đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua chủ trương các dự án lớn trên địa bàn thành phố, trong đó có dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Trước đó, thẩm tra tờ trình dự án tại kỳ họp, Trưởng ban Đô thị UBND TP.Hà Nội Trần Hợp Dũng đã đề nghị UBND thành phố làm rõ một số nội dung thay đổi so với Nghị quyết số 498/NQ thông qua ngày 14.12.2025.

Theo đó, đề nghị giải trình về quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha (tăng 418 ha); thay đổi cơ cấu dự án; tạm chưa thực hiện tuyến metro đi ngầm dài 45 km…

Ông Trần Hợp Dũng cũng nhấn mạnh, việc di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê để tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của số lượng lớn dân cư. Vì vậy, cần có hình thức tuyên truyền, công khai vận động phù hợp để người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

"Thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân công khai, minh bạch, đảm bảo đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân theo đúng cơ chế, chính sách của Nhà nước và thành phố, đảm bảo việc tái định cư của người dân có điều kiện bằng và tốt hơn hiện nay", ông Dũng nói.

Giải trình các nội dung nêu trên, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ngày 14.12.2025 xác định các nội dung chủ trương sơ bộ, tổng thể để định hướng cho quá trình triển khai tiếp theo.

Quá trình nghiên cứu triển khai, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành bám sát định hướng của HĐND thành phố; đồng thời cập nhật nội dung định hướng tại Nghị quyết số 02-NQ/TW và tại Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Việc chưa thực hiện đầu tư tuyến metro là để có thêm thời gian củng cố các nội dung nghiên cứu đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống đường sắt đô thị thành phố. Việc này cũng phù hợp với đặc điểm, đặc thù của khu vực dự án (có vị trí dọc theo hai bên sông Hồng), cũng như đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Trưởng ban Đô thị UBND TP.Hà Nội Trần Hợp Dũng trình bày thẩm tra tờ trình dự án tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN HỢP

Siêu dự án ven sông Hồng kéo dài tiến độ đến năm 2038

Theo tờ trình gửi đến kỳ họp, UBND TP.Hà Nội cho biết, dự án có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha, đi qua địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 737.000 tỉ đồng, được phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với 18 dự án thành phần.

Cụ thể, nhóm 1 gồm 2 dự án: xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê hữu Hồng dài khoảng 45,35 km; xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê tả Hồng khoảng 35 km. Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư công viên, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 3.513 ha.

Nhóm 3 gồm 2 dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông. Theo đó, dự án thứ nhất thực hiện ở bờ tả sông Hồng, có chiều dài kè bờ sông khoảng 33,9 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Xuân Quan - Phụng Công (xã Bát Tràng) có quy mô 77 ha. Dự án thứ 2 là kè và chỉnh trị bờ hữu sông Hồng, với chiều dài kè sông khoảng 30,8 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Nhật Tân - Tứ Liên (P.Hồng Hà) quy mô khoảng 92 ha.

Nhóm 4 gồm 3 dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết với tổng quy mô khoảng 419 ha, trong đó dự án khu đô thị định cư tại P.Long Biên có quy mô khoảng 201 ha; dự án khu đô thị định cư tại P.Lĩnh Nam với quy mô khoảng 98 ha; dự án khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng, quy mô khoảng 120 ha. Nhóm 5 là các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Tiến độ dự kiến kéo dài từ 2026 đến 2038, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông; công viên công cộng P.Phú Thượng; công viên tại bãi sông P.Hồng Hà; khu vực "phòng khách đô thị"; khu đô thị định cư tại P.Lĩnh Nam và P.Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030 - 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Như vậy, so với thông tin được công bố cuối năm 2025, dự án đã giảm 118.000 tỉ đồng so với ước tính vốn đầu tư sơ bộ; phạm vi dự án giảm 3 phường Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai và rút bớt nội dung đầu tư tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng khoảng 45 km. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án kéo dài từ năm 2030 đến năm 2038.

Hiện, dự án chỉ còn liên danh 3 nhà đầu tư, gồm: địa ốc Đại Quang Minh, THACO và Tập đoàn Hòa Phát. So với thời điểm khởi công dự án hồi tháng 12.2025, đã có 3 nhà đầu tư MIK Group, Văn Phú và T&T Group rút khỏi dự án này.