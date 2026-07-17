Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một người con trở về với Tổ quốc

Chiều 17.7, sau khi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.



Phát biểu tại khu vực khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi đến thăm một địa điểm gắn với sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại khu vực quàn hài cốt liệt sĩ ẢNH: BTC

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, tri ân đến cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành và người dân đã tham gia hành trình tìm kiếm các liệt sĩ.

Nhắc lại những hy sinh trên mặt trận Sài Gòn - Gia Định mùa xuân năm 1968, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các chiến sĩ giải phóng quân, biệt động thành và những người hoạt động cách mạng đã góp phần làm nên ngày đất nước thống nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra khu vực tìm kiếm liệt sĩ ẢNH: BTC

"Các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng chính sự hy sinh của các anh, các chị đã làm nên ngày thống nhất; các đồng chí không kịp chứng kiến một Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các anh, các chị đã góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong từng thành quả của TP.HCM hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống. Lịch sử được viết bằng những chiến công và sự hy sinh; đồng thời được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sự trở về của một phần lịch sử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, nhân dân; đồng thời là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam.

"Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', 'đền ơn đáp nghĩa' thiêng liêng của dân tộc Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến các chiến sĩ tiêu binh phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ ẢNH: BTC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP.HCM, Quân khu 7, các cơ quan chức năng, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và người dân đã chung sức thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc huy động nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, kết hợp tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng với khảo sát thực địa đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là mô hình cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng. Những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng cho thấy với quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học đúng đắn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân, nhiều địa điểm còn hài cốt liệt sĩ trên cả nước có thể tiếp tục được tìm thấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tính đến hết ngày 16.7, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng đã quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật.

Tiếp tục Chiến dịch 500 ngày đêm với quy mô lớn hơn

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tiếp tục xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Thành phố cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; đồng thời mở rộng rà soát những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, không chỉ tại công viên Lê Thị Riêng mà cả các khu vực từng diễn ra những trận đánh ác liệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và UBND TP.HCM phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm trong toàn Quân khu 7.

Các bộ, ban, ngành Trung ương được đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác các nguồn tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế, khai thác bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và thông tin nhân chứng từ những quốc gia từng tham chiến; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những câu chuyện về hành trình tìm kiếm liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Từ kết quả của TP.HCM và Quân khu 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nghiên cứu, tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước; hướng tới tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.