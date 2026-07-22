Khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Bệnh viện K76A ở đâu?

Ngày 21.7, lực lượng Đại đội Công binh 46 Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Trường đại học Bách khoa TP.HCM, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khu vực Bệnh viện K76A thuộc ấp Phú Lập, xã Hòa Hiệp (TP.HCM).

Bia tưởng niệm Bệnh viện K76A tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nằm trên khu đất đang được trồng mì, cây tràm rộng hàng chục ngàn mét vuông.

Khu đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hiện đang trồng mì, cây tràm ẢNH: NGUYỄN LONG

Đại đội Công binh 46 Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện rà phá bom mìn phục vụ công tác đào tìm hài cốt liệt sĩ trong khu vực đã được khoanh vùng.

Đại đội Công binh 46 Phòng tham mưu Bộ Tư lệnh TP.HCM đang thực hiện rà phá bom mìn phục vụ công tác đào tìm hài cốt liệt sĩ khu vực Bệnh viện K76A ẢNH: NGUYỄN LONG

Trường đại học Bách khoa TP.HCM tổ chức rải gần 500 dây cáp, cắm hàng trăm cọc điện cực để đo dưới lòng đất trong khu vực khoanh vùng.

Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoà Hiệp, cùng chuyên gia Trường đại học Bách khoa TP.HCM tại hiện trường ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiều ngày trước đó, các nhân chứng được cho là biết vị trí Bệnh viện K76A đã được lực lượng chức năng mời đến hiện trường để chỉ khu vực trước đây chôn cất các liệt sĩ.

Trong các ngày 18 đến 20.7, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khu vực Bệnh viện K76A tại một khu vực khác rộng hơn 1.000 mét vuông cách cầu Ghềnh Đá gần 100 m nhưng không tìm thấy các di vật liên quan.

Khu tìm kiếm này đã được san ủi, trả lại mặt bằng. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm khu vực mới, cách vị trí cũ gần 500 m.

Cầu Ghềnh Đá, nơi Bệnh viện K76A hoạt động ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, tại khu vực tìm kiếm mới có nhiều hố bom sâu trên dưới 2 m, rộng từ 6 - 10 m2. Các hố bom này đã được người dân cải tạo, san lấp nên diện tích lẫn độ sâu đã thu hẹp dần.

Khu vực tìm kiếm có nhiều hố bom ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiều người dân cho biết, gần khu vực Bệnh viện K76A trước đây còn nhiều di tích như giếng nước, bếp Hoàng Cầm, hầm trú ẩn. Tuy nhiên, từ năm 2003, các di tích này đã bị san ủi để người dân trồng cao su.

Người dân cho biết có nhiều di tích liên quan đến Bệnh viện K76A nhưng theo năm tháng đã bị san ủi. Một người dân chỉ vào giếng nước, do san ủi nên hiện nay chỉ còn là khu đất trũng ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A để phục vụ cho Chiến dịch Bình Giã, sau đó phục vụ cứu chữa thương binh chiến trường Bà Rịa - Long Khánh. Căn cứ được lựa chọn làm nơi xây dựng bệnh viện ban đầu tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (giai đoạn 1965 - 1967).

Bệnh viện K76A từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 (Bộ đội địa phương); Đoàn 10 Khu Rừng Sác và các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.