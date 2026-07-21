TP.HCM kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A thời chiến

Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát, thu thập thông tin về Bệnh viện K76A, từng đóng tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy trước năm 1975. Khu vực này sau đó thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nay là xã Hòa Hiệp, TP.HCM.



Việc thu thập thông tin nhằm xác định vị trí các khu vực thuộc bệnh viện trong thời chiến, đặc biệt là nơi an táng cán bộ, chiến sĩ hy sinh, qua đó phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền. Trong thời gian hoạt động, bệnh viện từng tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh thuộc nhiều đơn vị, gồm: Trung đoàn 33; các Trung đoàn 4, 5 và 274 thuộc Sư đoàn 5; Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440 và Tiểu đoàn 445 thuộc bộ đội địa phương; Đoàn 10 - Đặc khu Rừng Sác cùng các đơn vị bộ đội địa phương, lực lượng du kích.

Trước đó, ngày 9.7, nhóm nghiên cứu Đại học Texas Tech (Mỹ) đã trao trả một số kỷ vật chiến tranh cho TP.HCM, trong đó có hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A ẢNH: THÚY LIỄU

Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp những thông tin liên quan đến hoạt động của Bệnh viện K76A trong giai đoạn 1965 - 1967.

Thông tin cần tìm gồm vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật và nơi an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ và những ký ức liên quan.

Người có thông tin có thể liên hệ trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, qua số điện thoại hoặc Zalo 0332339332; email: khuehang0707@gmail.com.

Theo cơ quan chức năng, mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể trở thành manh mối quan trọng, góp phần xác định nơi an táng và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về sau gần 60 năm.