TP.HCM tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong 12 trận đánh lớn

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM) vừa ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các trận đánh tiêu biểu và những khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu chính của kế hoạch này là nghiên cứu, làm rõ diễn biến, quy mô, lực lượng tham gia và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh; thu thập, bổ sung hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ và các tư liệu liên quan; gặp gỡ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ để xác minh thông tin, khảo sát thực địa, xác định vị trí chôn cất ban đầu của liệt sĩ...

Kế hoạch xác định 12 khu vực trọng điểm cần khảo sát. Trong đó, khu vực trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất (đêm 30 rạng sáng 31.1.1968), nay thuộc phường Tân Bình, được xác định từng có 2 rãnh mộ, năm 1995 đã quy tập được 181 liệt sĩ.

Tấm bảng đánh dấu vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM

Tại khu vực trận Bàu Bàng 1, nay thuộc xã Bàu Bàng, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục xác minh thông tin từ nhân chứng. Đối với trận Búng - Lái Thiêu (tháng 2.1968), nay thuộc phường Lái Thiêu, kế hoạch nêu thông tin liệt sĩ được chôn ở phía tây cổng Trường Nông Lâm Súc.

Khu vực trận Bình Ba (ngày 8.6.1969), nay thuộc xã Ngãi Giao, được xác định có 107 liệt sĩ, trong đó đã quy tập được 60 trường hợp. Tại trận đánh phía đông cầu xe lửa Bình Điền (ngày 13.5.1968), nay thuộc xã Tân Nhựt, Ban Chỉ đạo sẽ khai thác thêm thông tin từ nhân chứng là cựu binh Mỹ.

Đối với trận Bến Tranh (ngày 22.5.1969), nay thuộc xã Thanh An, và trận Sở Hội (ngày 12.5.1968), nay thuộc phường Bình Cơ, kế hoạch tiếp tục khảo sát thực địa, đối chiếu tư liệu và xác minh thông tin. Riêng khu vực trận Sở Hội được ghi nhận có khoảng 200 liệt sĩ chôn trong 3 khu, người dân đã phát hiện 7 hài cốt và còn lưu hình ảnh các rãnh mộ.

Một trong những khu vực có quy mô lớn là Bệnh viện K76A, K76B tại khu vực núi Mây Tàu, nay thuộc xã Hòa Hiệp, nơi có khoảng 700 liệt sĩ đã hy sinh.

Hình ảnh tư liệu khu vực Bệnh viện K76A do nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TP.HCM ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ khảo sát khu vực trận ấp Lò Gốm (17.2.1967), nay thuộc xã Long Điền; trận Láng Cà Thy (31.12.1970), nay thuộc xã Xuyên Mộc, nơi có thông tin về 21 liệt sĩ Tiểu đoàn 445 cùng danh sách và hình ảnh hai rãnh mộ; trận đánh FSB Pike VI (12.5.1968), nay thuộc phường Bình Tân; đồng thời khảo sát Nghĩa trang Hàng Keo tại Đặc khu Côn Đảo đối với các liệt sĩ hy sinh giai đoạn 1940 - 1945.

TP.HCM kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A thời chiến

Theo kế hoạch, việc triển khai được thực hiện theo quy trình gồm thu thập tư liệu, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa, xây dựng hồ sơ, tổ chức hội thảo khoa học, ứng dụng phương pháp khoa học để khảo sát và đào thăm dò trước khi tổ chức tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Thời gian thực hiện từ cuối tháng 7 đến hết tháng 12.2026, với lộ trình khảo sát từng khu vực theo từng tháng. Trong tháng 7.2026, các đơn vị bắt đầu tìm kiếm, khảo sát tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực trận Bàu Bàng 1, nghĩa trang Hàng Keo - Côn Đảo.

Ban Chỉ đạo huy động nhân sự tham gia từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các sở, ngành, địa phương, các trường đại học, cơ quan lưu trữ, nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử nhằm bảo đảm việc xác minh, tìm kiếm được thực hiện khách quan, khoa học và hiệu quả.