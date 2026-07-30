Điều tra 120 vụ mua bán người, khởi tố 323 bị can

Sáng 30.7, tại Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người với chủ đề "Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo".

6 tháng đầu năm điều tra 120 vụ mua bán người

Theo Ban tổ chức, năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam triển khai Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người. Những năm qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường hoàn thiện pháp luật, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm và hỗ trợ hàng nghìn nạn nhân trở về cộng đồng.

Lễ phát động hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người ẢNH: LAN PHƯƠNG

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước, khởi tố 323 bị can, xác định 146 nạn nhân. Trong số này, gần 71% là phụ nữ; khoảng 76% bị cưỡng bức lao động, 19,3% bị bóc lột tình dục, số còn lại bị mua bán vì các mục đích khác.

Tuy nhiên, tội phạm mua bán người đang chuyển dịch nhanh chóng, lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động. Đặc biệt, những chiếc bẫy "việc nhẹ lương cao", những hành vi lừa đảo trực tuyến tinh vi đã biến không gian mạng thành môi trường cưỡng bức lao động và bóc lột kiểu mới. Điều này đã đặt ra nhiều khó khăn và thách thức trong công tác phòng, chống mua bán người.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Đa dạng hóa các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục pháp luật để kiến thức phòng, chống mua bán người thực sự "chạm" đến từng người dân.

Đồng thời, cần chú trọng trang bị "kháng thể số" cho giới trẻ, giúp họ nhận diện rủi ro, sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh trở thành nạn nhân của mua bán người. Kiên quyết tấn công, đánh trúng, đánh đúng các đường dây, tổ chức tội phạm để xử lý nghiêm minh...

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LAN PHƯƠNG

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, tham dự lễ phát động hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người ẢNH: LAN PHƯƠNG

Các bạn đoàn viên tỉnh Khánh Hòa tham gia buổi lễ phát động ẢNH: LAN PHƯƠNG

Trách nhiệm của toàn xã hội

Bên cạnh đó, cần gắn công tác phòng, chống mua bán người với các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sinh kế bền vững; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xử lý nghiêm các đường dây mua bán người và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động, cam kết chung tay phòng, chống mua bán người và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30.7.

Sau buổi lễ, các lực lượng tham gia diễu hành trên nhiều tuyến đường trung tâm Nha Trang nhằm lan tỏa thông điệp: "Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội".

Nghi thức phát động, cam kết chung tay phòng, chống mua bán người và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người ẢNH: LAN PHƯƠNG

Các đoàn viên tỉnh Khánh Hòa tham gia diễu hành tuyên truyền Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người ẢNH: LAN PHƯƠNG