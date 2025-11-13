Triển lãm ảnh về phòng chống mua bán người tại Khánh Hòa

Ngày 13.11, tại Khánh Hòa, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa khai mạc Triển lãm ảnh "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng chống mua bán người; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới".

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 150 bức ảnh phản ánh thực trạng hoạt động mua bán người, bạo lực giới tại Việt Nam trong thời gian gần đây; những đóng góp của các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, bạo lực giới, giải cứu và hỗ trợ nạn nhân.

Hơn 150 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm tuyên truyền phòng chống mua bán người và chống bạo lực trên cơ sở giới ẢNH: L.P.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về mua bán người, người dân được trải nghiệm các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay và được hướng dẫn các biện pháp phòng tránh.

Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, chung tay cùng lực lượng chức năng trong phát hiện, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và giàu tính nhân văn.

Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh nhiều hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay ẢNH: L.P

Đồng thời, tại buổi triển lãm, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật liệt sĩ và các sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Khánh Hòa. Các hiện vật bao gồm bộ quân phục Cảnh sát nhân dân của liệt sĩ Hoàng Văn Yên, nguyên Phó trưởng Công an xã Khánh Thành (H.Khánh Vĩnh cũ); xe máy hiệu Sirius phục vụ trong chuyên án ma túy 199Đ ngày 26.3.2025 của cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; biển hiệu trụ sở Công an TP.Nha Trang (cũ) và H.Diên Khánh (cũ); Quyết định khởi tố vụ án, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và bộ đồ grab các trinh sát sử dụng trong quá trình điều tra chuyên án ma túy 524M ở tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Cục Công tác chính trị - Bộ Công an đã tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật liệt sĩ và các sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Khánh Hòa ẢNH: L.P

Đây là những hiện vật có ý nghĩa lịch sử, tôn vinh các thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa. Việc tổ chức tiếp nhận các hiện vật này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, góp phần làm giàu di sản văn hóa Công an nhân dân, qua đó giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo.