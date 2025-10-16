Việt Nam hoan nghênh Mỹ đánh giá khách quan về công tác phòng chống buôn bán người

Chiều 16.10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng của Việt Nam về Báo cáo đánh giá phòng chống nạn buôn người trên toàn cầu năm 2025 của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có nội dung liên quan đến Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

"Việt Nam đã và đang triển khai và thúc đẩy công tác phòng, chống mua bán người theo những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, nổi bật là việc thông qua luật Phòng, chống mua bán người năm 2024; tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người. Xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thoả thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20.3.2020, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế", bà Phạm Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc chính phủ Mỹ vừa áp dụng mức thuế đối với các mặt hàng gỗ và các sản phẩm tủ bếp nhập khẩu, trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất từ quyết định này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với các cơ quan Mỹ để cùng giải quyết các vướng mắc, bảo đảm xem xét các thông tin liên quan một cách khách quan, công bằng, phù hợp thông lệ quốc tế và qua đó tạo thuận lợi thúc đẩy kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Mỹ.

"Chúng tôi cam kết nỗ lực thúc đẩy các hoạt động thương mại một cách công bằng, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.