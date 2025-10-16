Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Việt Nam hoan nghênh Mỹ đánh giá khách quan về công tác phòng chống buôn bán người

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
16/10/2025 17:21 GMT+7

Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Chiều 16.10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng của Việt Nam về Báo cáo đánh giá phòng chống nạn buôn người trên toàn cầu năm 2025 của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có nội dung liên quan đến Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Việt Nam hoan nghênh Mỹ đánh giá khách quan về phòng chống buôn bán người - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Việt Nam đã và đang triển khai và thúc đẩy công tác phòng, chống mua bán người theo những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, nổi bật là việc thông qua luật Phòng, chống mua bán người năm 2024; tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người. Xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực và thế giới. 

Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thoả thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20.3.2020, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế", bà Phạm Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc chính phủ Mỹ vừa áp dụng mức thuế đối với các mặt hàng gỗ và các sản phẩm tủ bếp nhập khẩu, trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất từ quyết định này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với các cơ quan Mỹ để cùng giải quyết các vướng mắc, bảo đảm xem xét các thông tin liên quan một cách khách quan, công bằng, phù hợp thông lệ quốc tế và qua đó tạo thuận lợi thúc đẩy kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Mỹ.

"Chúng tôi cam kết nỗ lực thúc đẩy các hoạt động thương mại một cách công bằng, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Tin liên quan

Sớm đưa 33 công dân Việt Nam tại Campuchia về nước

Sớm đưa 33 công dân Việt Nam tại Campuchia về nước

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Campuchia và các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, sớm đưa công dân về nước. Thời gian tới, 33 công dân dự kiến sẽ được đưa về nước.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Việt Nam buôn bán người Bộ Ngoại giao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận