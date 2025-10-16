Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Việt Nam lên tiếng về vụ việc xảy ra trong lãnh hải đảo Thị Tứ

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
16/10/2025 16:39 GMT+7

Liên quan đến vụ việc xảy ra trong lãnh hải đảo Thị Tứ, Việt Nam hết sức quan ngại về những thông tin công khai mà các bên liên quan đưa ra.

Ngày 16.10, tại cuộc họp thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về vụ việc xảy ra gần đây trong lãnh hải của đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa giữa tàu công vụ Trung Quốc và tàu công vụ Philippines, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:

"Chúng tôi xin nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có Đảo Thị Tứ".

Việt Nam hết sức quan ngại vụ việc xảy ra trong lãnh hải đảo Thị Tứ - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, liên quan đến vụ việc xảy ra trong lãnh hải đảo Thị Tứ, Việt Nam hết sức quan ngại về những thông tin công khai mà các bên liên quan đưa ra. 

Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam cũng đề nghị các bên tôn trọng các quy định quốc tế về an ninh an toàn hàng hải, bao gồm quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển do Tổ chức Hàng hải quốc tế ban hành.

"Việt Nam kêu gọi tạo không khí thuận lợi cho việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, nhằm đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn trên Biển Đông và trong khu vực", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Philippines có kế hoạch xây dựng trái phép trên đảo Thị Tứ

Philippines có kế hoạch xây dựng trái phép trên đảo Thị Tứ

Quân đội Philippines cho biết nước này có kế hoạch xây dựng thêm cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Philippines kiểm soát.

Phát hiện hàng chục tàu Trung Quốc gần đảo Thị Tứ ở Trường Sa

