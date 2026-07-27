'Trùm' hàng giả tiêu hủy chứng cứ sau tin báo từ cựu công an

Chiều 27.7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA, bị truy tố về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Cùng vụ án còn có Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), bị truy tố tội "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Các bị cáo trong đường dây sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả ẢNH: PHÚC BÌNH

Mạnh bị cáo buộc cùng 2 người khác đứng sau điều hành đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả quy mô cực lớn, bán ra thị trường thu về hơn 539 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Hồ sơ còn cho thấy, Mạnh vốn có quan hệ với bị cáo Nguyễn Danh Dũng. Giữa tháng 4.2025, ông Dũng được phân công xác minh các hoạt động nhóm công ty do Mạnh điều hành. Ông Dũng thông báo cho Mạnh biết việc này và được Mạnh nhờ "giúp đỡ".

Nhận lời, cựu cán bộ C05 hướng dẫn Mạnh thu hẹp quy mô sản xuất; rà soát, tiêu hủy sổ sách, giấy tờ… Mạnh sau đó đưa cho ông Dũng 30 triệu đồng.

Ít ngày sau, công an khám xét khẩn cấp các công ty của Mạnh. Do được hướng dẫn từ trước, Mạnh đã chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ, ổ cứng máy tính, sản phẩm thực phẩm chức năng...

Lực lượng chức năng kịp thời thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng tại các kho và nơi tiêu hủy. Song, số sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính đã bị tiêu hủy, vứt bỏ tại sông Hồng nên không thể thu hồi.

Cơ quan tiến hành tố tụng kết luận hành vi của ông Dũng đã giúp Mạnh đối phó, gây cản trở hoạt động điều tra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu vụ án.

Khai tại tòa, Mạnh cho hay quen biết ông Dũng từ năm 2020, biết công việc cũng như vị trí công tác của đối phương.

Khoảng tháng 4.2025, thấy có nhiều đơn vị đến làm việc tại các công ty của mình, Mạnh nhờ ông Dũng hỗ trợ một số công việc. Vài ngày sau, cả hai gặp nhau tại một quán cà phê ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội.

Tại đây, Mạnh hỏi dò thông tin thì được ông Dũng cho biết đúng là có đơn vị đang xác minh các công ty của Mạnh, đồng thời đưa cho Mạnh xem tin nhắn có nội dung liên quan.

Hai bên sau đó còn gặp nhau một lần nữa, Mạnh đưa 30 triệu đồng cho ông Dũng. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định đây chỉ là quà nhân dịp lễ, do thời điểm đó sắp đến ngày 30.4, chứ không phải cảm ơn việc cung cấp thông tin.

Trở về từ cuộc gặp với ông Dũng, Mạnh bàn bạc cùng những người đứng sau đường dây thực phẩm chức năng giả, thống nhất tẩu tán hàng hóa, tiêu hủy ổ cứng máy tính, hồ sơ thuế, chứng từ xuất kho…

Về phía mình, ông Dũng xác nhận gặp Mạnh 2 lần như đã nêu, trong đó có việc cho Mạnh xem nội dung tin nhắn liên quan đến các công ty.

Cựu cán bộ C05 cũng thừa nhận việc tiết lộ thông tin cho Mạnh là việc làm không được phép, trái quy chế của ngành. Song, sai phạm chỉ dừng lại ở trên. Bị cáo không chuyển hoặc cung cấp thêm tài liệu, thông tin nào khác. Về số tiền 30 triệu đồng nhận từ Mạnh, ông Dũng cũng nói đây là quà dịp lễ chứ không phải cảm ơn vì đã báo tin.