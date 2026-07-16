Khánh Hòa phát hiện gần 1.000 vụ buôn lậu, gian lận, hàng giả

Ngày 16.7, ông Trần Kiều Hưng, Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm.

Qua đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện 973 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, thu nộp ngân sách hơn 104,6 tỉ đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ẢNH: CỤC QLTT KHÁNH HÒA CUNG CẤP

Trong số này có 95 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 785 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 93 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 18 vụ án với 28 bị can để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo ông Hưng, kết quả trên thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa trong việc tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh trên các tuyến, địa bàn và đối với các mặt hàng trọng điểm.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng đặt nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực trọng điểm như: xăng, dầu, thuốc lá, thuốc lá điện tử, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng…

Phương châm đề ra là "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả lĩnh vực, cả địa bàn", kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay, bao che hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.