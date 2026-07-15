Yến sào Khánh Hòa bị làm giả khắp nơi

Đây là nội dung được nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tại hội thảo "Bảo tồn chim yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa", do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức sáng 15.7 tại Khánh Hòa.

Đại biểu tham dự hội thảo ẢNH: N.P





Theo bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm mạo danh thương hiệu yến sào Khánh Hòa ẢNH: N.P

Phát biểu tại hội thảo, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, cho biết doanh nghiệp đã thống kê có 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu "Yến sào Khánh Hòa", 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự thương hiệu đã được bảo hộ. Đáng lo ngại hơn, trên không gian mạng đã phát hiện 280 tài khoản Facebook và website mạo danh để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc.

"Các hành vi xâm phạm không còn xuất hiện riêng lẻ mà diễn ra có hệ thống, từ việc sử dụng trái phép tên gọi, nhãn hiệu đến sao chép gần như nguyên vẹn bao bì, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm đánh lừa người tiêu dùng", bà Vân nhấn mạnh.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh dù chỉ chiếm khoảng 3,5% giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi, yến sào lại là ngành hàng có giá trị gia tăng rất cao. Hiện cả nước có khoảng 29.000 - 30.000 nhà yến, sản lượng đạt 150 - 200 tấn mỗi năm, với giá trị sản xuất ước khoảng 600 triệu USD. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến hiện đạt khoảng 200 - 300 triệu USD/năm, tương đương 32 - 48% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam.

Một số sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Yến sào Khánh Hòa được phát hiện trên thị trường ẢNH: N.P

Yến sào không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa về sinh thái, văn hóa và chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, đô thị hóa, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng săn bắt chim yến trái phép cùng các hành vi xâm phạm thương hiệu, ngành yến đang đứng trước yêu cầu phải phát triển theo hướng khoa học, bền vững và hội nhập quốc tế.

TS Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển (CCD), cho hay hàng giả, hàng nhái đang trực tiếp làm suy giảm lòng tin của người tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành yến Việt Nam trên thị trường quốc tế. "Nếu người tiêu dùng mất niềm tin vì mua phải hàng giả gắn mác Khánh Hòa thì thiệt hại không chỉ thuộc về doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành yến sào Việt Nam", TS Hà nhấn mạnh.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, việc bảo tồn đàn chim yến và bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa là hai nhiệm vụ không thể tách rời. Bên cạnh tình trạng săn bắt chim yến trái phép, những hành vi làm giả, làm nhái, mạo danh thương hiệu trên môi trường số đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng để bảo vệ một thương hiệu quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại hội thảo

ẢNH: N.P

Trong bối cảnh các hành vi xâm phạm thương hiệu ngày càng dịch chuyển lên không gian mạng, nhiều chuyên gia cho rằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành giải pháp cần thiết. Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng quản lý thị trường, công an, các nền tảng số, doanh nghiệp và chính người tiêu dùng.