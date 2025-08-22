Khánh Hòa: Báo động tình trạng bẫy chim yến trái phép

Nguy cơ suy giảm quần thể, mất cân bằng sinh thái

Sáng 20.8, trong quá trình tuần tra tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa (khu vực xã Diên Tân, H.Diên Khánh cũ), đội chống săn bắt chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phát hiện một vụ bẫy chim quy mô lớn. Tang vật gồm hơn 300 m lưới tàng hình giăng trên cao nhằm bắt chim yến khi chúng bay về tổ. Loại lưới này rất mỏng, khó nhận biết, khiến chim dễ mắc kẹt và chết ngạt, không chỉ riêng chim yến mà nhiều loài chim hoang dã khác.

Lưới tàng hình bẫy chim yến được giăng chi chít trên cánh đồng ẢNH: YSKH

Ngoài ra, chỉ trong ít ngày, lực lượng chức năng và tuần tra của công ty còn phát hiện nhiều vụ tương tự: tại khu vực xã Vĩnh Hiệp cũ (nay là P.Tây Nha Trang), đơn vị đã thu giữ 60 m lưới cùng 4 trụ sắt, giải cứu được một số chim hoang dã, trong đó có một cá thể chim yến; tại khu vực xã Vĩnh Phương cũ (nay là P.Tây Nha Trang) phát hiện 30 m lưới bẫy và vận động người dân tháo gỡ; tại xã Suối Hiệp (khu vực xã Suối Tiên, H.Diên Khánh cũ) thu hồi hơn 100 m lưới và tuyên truyền để chấm dứt hành vi vi phạm.

Liên tiếp những vụ bẫy bắt chim yến kiểu tận diệt đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng quần thể chim yến tại Khánh Hòa, nơi được ví là "thủ phủ yến sào" của cả nước. Mỗi cá thể bị mất đi không chỉ làm đứt gãy chu kỳ sinh sản, phá vỡ cân bằng sinh thái, mà còn gây tổn thất lớn cho ngành yến sào, lĩnh vực đang mang về hàng trăm nghìn tỉ đồng mỗi năm và tạo sinh kế cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng

Vấn nạn bẫy chim yến đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tái diễn nếu không có biện pháp mạnh tay và sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đội chống săn bắt chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa rất vất vả để đối phó với các đối tượng săn bắt chim trái phép ẢNH: YSKH

Lo lắng về tình trạng trên, ông Lê Đức Tiến, Phó tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết nếu tình trạng này tiếp diễn, quần thể chim yến có thể suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến mất cân bằng sinh thái và đe dọa nguồn nguyên liệu cho ngành yến sào, lĩnh vực đang tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và xây dựng thương hiệu Quốc gia Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

Ông Tiến nhấn mạnh, để bảo vệ hiệu quả đàn chim yến, cần triển khai đồng bộ các giải pháp như: tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; và đặc biệt là xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng người dân.

"Chỉ khi tất cả các bên cùng vào cuộc, chúng ta mới có thể gìn giữ được "báu vật của biển trời" này cho các thế hệ mai sau, bảo vệ 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Tri thức khai thác và chế biến yến sào Khánh Hòa và Lễ hội Yến sào Khánh Hòa", ông Lê Đức Tiến cho biết thêm.

Hàng chục mét lưới tàng hình được lực lượng tháo dỡ ẢNH: YSKH

Về phía cơ quan chức năng, đại diện lãnh đạo Sở TN-MT Khánh Hòa cho rằng, tình trạng giăng lưới bẫy chim yến không chỉ xâm hại nghiêm trọng đến đa dạng sinh học mà còn vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. "Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của hành vi này. Bảo vệ chim yến chính là bảo vệ nguồn tài nguyên quý của tỉnh", vị này nhấn mạnh.

Chim yến là loài chim gắn liền với biển đảo Khánh Hòa, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và mang giá trị kinh tế, văn hóa đặc biệt. Mỗi cá thể bị bẫy bắt không chỉ làm giảm số lượng tự nhiên mà còn phá vỡ tập tính sinh sống, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sự ổn định của đàn. Bảo vệ chim yến chính là bảo vệ một nguồn lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa.