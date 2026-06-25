Yến sào Khánh Hòa tăng 'lá chắn' chống hàng giả

Ngày 25.6, tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (62 Thái Nguyên, P.Tây Nha Trang), Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị Tri ân và Tôn vinh khách hàng Yến sào Khánh Hòa năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng gần 500 nhà phân phối, đại lý và đối tác trong nước, quốc tế.

Đại biểu tham dự hội nghị Tri ân và Tôn vinh khách hàng Yến sào Khánh Hòa năm 2026 ẢNH: H.T

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp chủ lực của địa phương, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh, chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh Khánh Hòa ra thế giới.

Theo ông Nam, cùng với chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu, việc bảo vệ thương hiệu phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững uy tín của một thương hiệu quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường phòng chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: H.T

Chia sẻ tại hội nghị, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các hành vi lợi dụng uy tín thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đang diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng tên gọi, hình ảnh, mẫu mã bao bì dễ gây nhầm lẫn với sản phẩm chính hãng để trục lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng, hệ thống phân phối và uy tín thương hiệu.

Trước thực trạng này, công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, doanh nghiệp kêu gọi các nhà phân phối, đại lý trở thành "lá chắn" đầu tiên trong cuộc chiến chống hàng giả thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng nhận diện sản phẩm chính hãng và kiên quyết nói không với hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị ẢNH: H.T

Để nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm thật, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đồng loạt cải tiến bao bì theo hướng hiện đại, tích hợp công nghệ chống giả. Trên các sản phẩm chính hãng xuất hiện những dấu hiệu nhận diện như logo Thương hiệu Quốc gia, hình ảnh mắt ngọc 3D đảo yến cùng hệ thống tem nhãn, thông tin truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Hiện Công ty Yến sào Khánh Hòa sở hữu 7 nhà máy chế biến đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, BRCGS và các yêu cầu nghiêm ngặt của nhiều thị trường xuất khẩu lớn. Doanh nghiệp đã phát triển hơn 60 dòng sản phẩm, hiện diện tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo bà Trịnh Thị Hồng Vân, cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ dựa vào doanh nghiệp hay cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn bộ hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Việc bảo vệ thương hiệu không chỉ bảo vệ doanh nghiệp mà còn bảo vệ quyền lợi khách hàng, gìn giữ uy tín của thương hiệu quốc gia được gây dựng suốt hơn 35 năm qua.

143 nhà phân phối, đại lý và cửa hàng liên kết có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2025 được vinh danh tại hội nghị ẢNH: H.T

Dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh danh 143 nhà phân phối, đại lý và cửa hàng liên kết có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2025; đồng thời trao 200 triệu đồng cho Quỹ Nhân ái Khánh Hòa và 50 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

SunSanest - bước đi mới để phổ biến hóa yến sào Tại hội nghị, Công ty Yến sào Khánh Hòa giới thiệu thương hiệu mới SunSanest, được phát triển với mục tiêu phổ biến hóa các giá trị dinh dưỡng từ yến sào đến đông đảo người tiêu dùng. Cùng với SunSanest, năm 2026 doanh nghiệp dự kiến tung ra nhiều dòng sản phẩm mới như nước yến cao cấp SVN79, nước yến SunSanest, nước yến vị dâu, cháo yến sào và các dòng bánh trung thu yến sào nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng.



