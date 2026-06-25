Nghề yến Khánh Hòa: Hành trình gần 700 năm từ biển khơi đến di sản

Ngày 24.6 (10.5 âm lịch), tại đảo yến Hòn Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2026 - sự kiện văn hóa truyền thống tôn vinh nghề yến, một ngành nghề đã hình thành và phát triển gần 700 năm trên vùng biển Khánh Hòa.

Tham dự lễ hội có ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương, cộng đồng người làm nghề yến và gần 500 nhà phân phối, đại lý yến sào trên cả nước.

Nghi lễ dâng hương lên Thủy tổ ngành nghề yến sào ẢNH: K.H

Không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Lễ hội Yến sào Khánh Hòa còn là dịp tri ân những bậc tiền nhân đã khai mở, bảo vệ và phát triển ngành nghề đặc trưng gắn với biển đảo quê hương. Theo sử sách, năm 1328, Đề đốc thủy quân Lê Văn Đạt phát hiện các đảo yến ở vùng biển Bình Khang, được suy tôn là Thủy tổ nghề yến sào Việt Nam. Tiếp nối sự nghiệp của ông là An phủ sứ Bình Khang Lê Văn Quang và Đại đô đốc Lê Thị Huyền Trâm - người được nhân dân tôn kính là Đảo Chủ Thánh Mẫu sau khi hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo và các đảo yến năm 1793.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dâng hương ẢNH: K.H

Phát biểu tại lễ hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam, nhấn mạnh trải qua gần bảy thế kỷ thăng trầm, yến sào Khánh Hòa đã vượt khỏi giá trị của một sản vật quý hiếm để trở thành biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của vùng đất Trầm Hương. Lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, mà còn là không gian để cộng đồng nhìn lại hành trình gìn giữ nghề truyền thống gắn với lịch sử khai phá, bảo vệ biển đảo.

Đặc biệt, sau một năm Lễ hội Yến sào và Tri thức khai thác, chế biến yến sào Khánh Hòa được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội năm nay càng mang ý nghĩa của sự tiếp nối, trao truyền các giá trị văn hóa. Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, bảo tồn di sản không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình phát triển bền vững.

Đại biểu tham dự Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2026 ẢNH: K.H

Từ góc nhìn phát triển, ông Trần Hòa Nam cho rằng ngành nghề yến sào đang đối mặt với những yêu cầu mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạnh tranh thị trường và hội nhập quốc tế. Khánh Hòa vì vậy xác định định hướng “bảo tồn đi đôi với phát triển”, gắn hoạt động khai thác với bảo vệ hệ sinh thái biển đảo; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, chế biến nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh kỳ vọng tiếp tục nâng tầm thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên thị trường quốc tế, đưa sản phẩm đặc hữu của vùng biển Nam Trung bộ vươn xa hơn, khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong ngành nghề yến sào ẢNH: K.H

Dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong ngành nghề yến sào và tặng quà lưu niệm cho đại diện chi tộc họ Lê tại Nha Trang.