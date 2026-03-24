Lễ Kỳ yên đình Tân Chánh: Từ tín ngưỡng dân gian đến di sản quốc gia

Ngày 24.3, UBND xã Cần Đước (tỉnh Tây Ninh) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội đình Tân Chánh. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc của vùng đất Tây Ninh.

Dâng hương tại lễ Kỳ yên đình Tân Chánh ẢNH: B.B

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, kết hợp hoạt động dâng hương tưởng niệm 203 năm ngày mất Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1823 - 2026). Ông là một vị khai quốc công thần thời nhà Nguyễn, từng giữ chức Khâm sai, Chưởng cơ thống quản trung quân, tước Xuân Quang Hầu.

Theo sử liệu ghi chép, Nguyễn Khắc Tuấn (1767 - 1823) là người có công lớn trong việc dẹp giặc, giữ yên biên cương phía bắc và tu sửa đê điều dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng. Khi ông mất, nhà vua đã hết sức thương tiếc, truy tặng chức Thống chế và ban nhiều đạo sắc phong hiện vẫn được đình Tân Chánh lưu giữ cẩn trọng.

Lễ Kỳ yên đình Tân Chánh được tổ chức hằng năm vào các ngày 4, 5, 6.2 âm lịch. Đây không chỉ là nghi lễ cầu an cho xóm làng, mà còn lồng ghép lễ Cát kỵ cho Xuân Quang hầu vào 2 ngày mùng 5 và mùng 6.

Trải qua hơn 2 thế kỷ, lễ hội đã trở thành một "kho tàng" lưu giữ và giáo dục truyền thống lâu đời. Điểm đặc biệt của đình Tân Chánh chính là sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ thần Thành Hoàng Bản cảnh và vị thần "hữu danh hữu thực" là Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn.

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Tây Ninh, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: B.B

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, cho biết đình Tân Chánh cùng lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn là một trong những công trình kiến trúc lăng mộ điển hình của thời Nguyễn còn sót lại ở miền Nam. Với hệ thống bia đá, sắc phong và hàng trăm trang văn bản cổ từ thời Gia Long, Minh Mạng, nơi đây mang giá trị lịch sử - khoa học quan trọng, phản ánh cuộc Nam tiến hào hùng của dân tộc.

Việc Lễ hội đình Tân Chánh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định của Bộ VH-TT-DL là niềm tự hào lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, sự kiện này cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề trong việc bảo tồn di sản trước những tác động của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập. Việc giữ gìn bản sắc, tránh làm sai lệch các giá trị truyền thống trong một vùng kinh tế năng động là bài toán mà xã Cần Đước nói riêng và tỉnh Tây Ninh đang nỗ lực thực hiện nhằm hướng đến sự phát triển hài hòa, bền vững.