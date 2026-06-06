Khởi tố 2 bị can buôn bán hàng giả gắn mác các thương hiệu nổi tiếng

Sáng nay 6.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chủ cửa hàng kinh doanh buôn bán các hàng giả trên địa bàn về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh giày dép, áo quần trên địa bàn ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào ngày 22.5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị và công an các phường Đông Hà, Ba Đồn kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh áo quần, giày dép trên địa bàn.

Tại phường Đông Hà, lực lượng chức năng đã kiểm tra cửa hàng giày dép tên Bin Heo do bà Trần Thị Huệ (33 tuổi, ở phường Nam Đông Hà) làm chủ hộ. Qua kiểm tra phát hiện tại đây đang kinh doanh 1.199 sản phẩm là dép các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của các thương hiệu được bảo hộ, như: Chanel, Hermes, Crocs.

Lực lượng chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn An, chủ hộ kinh doanh AT Shoes ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại phường Ba Đồn, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh giày dép, áo quần tên AT Shoes của ông Bùi Văn An (36 tuổi, ở phường Ba Đồn), phát hiện có 618 sản phẩm áo quần, giày dép các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của các thương hiệu được bảo hộ, như: Adidas, Hermes, Nike, Burberry, Gucci. Ngoài ra, còn phát hiện 76 sản phẩm giày, dép các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả xác minh tại các đơn vị đại diện bảo hộ thương hiệu Adidas, Nike, Burberry, Hermes, Gucci, Crocs, Chanel xác định toàn bộ hàng hóa nói trên giả mạo nhãn hiệu. Hộ kinh doanh của ông Bùi Văn An, bà Trần Thị Huệ không có bất kỳ mối quan hệ nào với chủ sở hữu các nhãn hiệu nói trên (không được ủy quyền, nhượng quyền hoặc được cho phép sử dụng nhãn hiệu, làm đại lý kinh doanh, phân phối, không phải là cá nhân, doanh nghiệp được ủy quyền nhập khẩu, phân phối, gia công, sản xuất các sản phẩm).

Hàng ngàn sản phẩm giả gắn mác các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ KH-CN xác định, toàn bộ hàng hóa bày bán tại hai cửa hàng nói trên có gắn các dấu hiệu về nhãn hiệu, logo là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai bị can Bùi Văn An và Trần Thị Huệ về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.