Thanh Hóa: 'Sản xuất' nước hoa giả nhãn hiệu Chanel, Gucci thu lời 200 tỉ đồng

Minh Hải
20/05/2026 17:27 GMT+7

Hai chị em ruột là Vũ Thị Yến Mai (ngụ tỉnh Ninh Bình) và Vũ Hồng Dương (ngụ tỉnh Phú Thọ) đã cùng nhau 'sản xuất' nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng Chanel, Dior, Gucci, Versace…, thu về số tiền khoảng 200 tỉ đồng.

Ngày 20.5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, khởi tố 3 bị can liên quan.

Lực lượng chức năng khám xét kho chứa hàng giả của Vũ Thị Yến Mai (áo trắng) và Vũ Hồng Dương (áo vàng)

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả, gồm: Vũ Hồng Dương (33 tuổi, ngụ xã Lâm Thao, Phú Thọ); Vũ Thị Yến Mai (36 tuổi, ngụ P.Hoa Lư, Ninh Bình; là chị ruột của Vũ Hồng Dương); và Tao Thị May (29 tuổi, ngụ xã Lâm Thao, Phú Thọ).

Khám xét nơi ở của các bị can trên, cơ quan công an đã thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới; và nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tao Thị May đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo và rao bán các loại nước hoa chính hãng, nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace…

Thực tế, các đối tượng trên đã làm giả các loại nước hoa một cách rất tinh vi, giống với các loại nước hoa thật từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên nhìn bằng mắt thường khó có thể phát hiện là hàng giả.

Sau khi làm được nước hoa giả, các đối tượng đã rao bán trên các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook bằng cách quảng cáo là "hàng chuẩn", "xả kho", "giá sỉ tận gốc" để thu hút người mua khắp nơi trên cả nước.

Ngoài ra, nhóm trên còn bán buôn cho một số người ngụ ở TP.HCM với giá sỉ 1 chai nước hoa từ 160.000 - 250.000 đồng/chai (tùy dung tích) để bán lẻ cho người mua với giá 1 - 1,5 triệu đồng/chai.

Kết quả bước đầu xác định chỉ tính từ năm 2025 đến ngày 12.5, nhóm Dương, Mai và May đã bán ra thị trường khoảng 100.000 chai nước hoa giả, thu về tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai tìm bị hại vụ nước hoa giả làm bằng máy đánh trứng

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm bị hại đã mua các sản phẩm nước hoa giả được sản xuất thủ công bằng các hóa chất, nguyên liệu được cho vào những nồi kim loại lớn và dùng máy đánh trứng khuấy đều.

