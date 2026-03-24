Đồng Tháp xử phạt 9 tiệm vàng bán trang sức giả thương hiệu Chanel, Versace

Thanh Quân
24/03/2026 19:50 GMT+7

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa xử phạt một số tiệm vàng buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và sai phạm về nhãn hàng hóa.

Ngày 24.3, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã xử phạt 9 tiệm vàng do vi phạm trong hoạt động kinh doanh trang sức, bao gồm hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và sai phạm về nhãn hàng hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra một số tiệm vàng trên địa bàn

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 24.1 đến 10.3, Đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra nhiều tiệm vàng tại các xã, phường Đạo Thạnh, Mỹ Phước Tây, Gia Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Tịnh An và Mỹ Tho. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiệm vàng đang kinh doanh các sản phẩm trang sức có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, tại các tiệm vàng, nhiều mặt hàng như bông tai, cà rá, mặt dây chuyền, vòng khóa… mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel và Gianni Versace S.r.l. Bên cạnh đó, một số sản phẩm vòng xoàn, vòng ximen cũng vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Toàn bộ số hàng hóa nghi vi phạm tại các tiệm vàng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Sau khi có kết luận từ các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ xác định đây là hàng giả mạo nhãn hiệu, Đội Quản lý thị trường số 6 đã hoàn tất hồ sơ, trình Chi cục trưởng ban hành quyết định xử phạt. Tổng cộng có 9 tiệm vàng bị xử phạt hành chính với số tiền gần 580 triệu đồng. Giá trị lô hàng vi phạm được xác định khoảng 515 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm buộc tiêu hủy toàn bộ hàng giả mạo nhãn hiệu; đồng thời yêu cầu các tiệm vàng thu hồi và ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường.

Đại diện quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các tiệm vàng và cơ sở kinh doanh trang sức nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín thị trường.

