Điều tra vụ chủ tiệm vàng trình báo bị đột nhập, mất lượng lớn vàng ở Cà Mau

Gia Bách
22/03/2026 20:04 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra vụ chủ tiệm vàng ở xã U Minh trình báo bị kẻ gian đột nhập, lấy đi một số vàng.

Chiều tối 22.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an xã U Minh đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc chủ tiệm vàng trình báo bị kẻ gian đột nhập tiệm, lấy đi số lượng lớn vàng 18K.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21.3, bà N.T.Y (49 tuổi) dọn dẹp tiệm vàng ở ấp 5, xã U Minh (Cà Mau) sau một ngày buôn bán. Như thường lệ, bà Y. mang toàn bộ số vàng 24K về nhà riêng ở xã U Minh cất giữ, riêng số vàng 18K vẫn để tại tiệm.

Đến khoảng 4 giờ 45 phút sáng 22.3, bà Y. nhận được điện thoại từ người thân thông báo về việc tiệm có dấu hiệu bị kẻ gian cạy phá, cửa mở toang không còn khóa.

Ngay lập tức, bà Y. đến tiệm vàng, phát hiện tủ kính đã bị lục lọi. Qua kiểm tra sơ bộ, một số lượng lớn vàng 18K không còn (đang thống kê số lượng cụ thể). Bà Y. sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Vụ chủ tiệm vàng trình báo bị mất trộm đang được Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra làm rõ.

