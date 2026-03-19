Phục hồi điều tra dự án hệ thống lọc nước trăm tỉ tại Cà Mau

Ngày 19.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau thời gian tạm đình chỉ để trưng cầu giám định quy trình đấu thầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã phục hồi điều tra vụ việc liên quan dự án hệ thống lọc nước uống cho trường học và trạm y tế tại tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Hệ thống lọc nước uống tại Trường tiểu học Quang Trung chất đống dưới chân cầu thang (ảnh chụp tháng 10.2022) ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) tiếp nhận từ năm 2022. Đầu năm 2023, việc điều tra tạm dừng để phục vụ giám định. Khi có kết quả, xác định có dấu hiệu sai phạm, vụ án được phục hồi điều tra theo quy định.

Một dự án lọc nước nhiều điểm "lệch pha"

Theo hồ sơ, ngày 7.3.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) có công văn cho phép đầu tư thí điểm 15 hệ thống lọc nước sạch tại thành phố Bạc Liêu (cũ). Đến tháng 5.2017, tỉnh tiếp tục phân bổ vốn cho cả 7 huyện, thị xã, thành phố, giao mỗi địa phương 4 tỉ đồng để quyết định đầu tư và quản lý chi.

Hệ thống lọc nước uống tại Trạm y tế xã Điền Hải không sử dụng được (ảnh chụp tháng 10.2022) ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đến đầu tháng 6.2021, các địa phương quyết định đầu tư 299 hệ thống lọc nước, gồm 253 điểm trường và 46 trạm y tế, tổng kinh phí hơn 123 tỉ đồng, triển khai qua 27 dự án và 31 lần lựa chọn nhà thầu.

Đáng chú ý là dù quy mô học sinh hay lượng bệnh nhân khác nhau, mỗi đơn vị vẫn được lắp một hệ thống với công suất đồng nhất: 2.000 lít/ngày đêm đối với trường học và 5.000 lít/ngày đêm đối với trạm y tế. Chi phí đầu tư tương ứng khoảng 400 triệu đồng/hệ thống tại trường học và 500 triệu đồng/hệ thống tại trạm y tế.

Thực tế sử dụng cho thấy nhiều nơi nhu cầu rất thấp, đặc biệt tại các trạm y tế, lượng nước dùng chỉ khoảng 50 -100 lít/ngày do người dân đến khám không lưu trú, dẫn đến tình trạng công suất lớn nhưng khai thác hạn chế.

Một nhà thầu chiếm đa số, tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường

Trong tổng số 31 gói thầu, Công ty CP Công nghệ Remy Việt Nam trúng tới 27 gói thầu. Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trung bình chỉ khoảng 0,87%. Cá biệt tại huyện Hồng Dân (cũ) chỉ đạt 0,1%. Những con số này thấp hơn nhiều so với mức bình quân 3,95% của tỉnh trong 5 năm.

Báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thời điểm đó cũng chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình vận hành. Việc liên hệ nhà thầu bảo hành, sửa chữa gặp khó khăn, có thời điểm gián đoạn cung cấp nước. Khi hết thời gian bảo hành, các đơn vị không cân đối được kinh phí bảo trì, trong khi chi phí do nhà thầu đưa ra khoảng 8 - 10 triệu đồng/năm.

Khi hệ thống hư hỏng, các đơn vị gần như không thể tự xử lý mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà thầu, dẫn đến chậm khắc phục, thậm chí có trường hợp không liên hệ được.

Không chỉ vậy, nhiều nơi không thực hiện xét nghiệm định kỳ chất lượng nước do thiếu kinh phí và thông tin, trong khi đây là yêu cầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy chuẩn của Bộ Y tế.

Tại một số điểm trường, hệ thống lắp đặt ngoài trời, không có che chắn, dẫn đến rêu mốc, bụi bẩn, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhiều thiết bị thường xuyên gặp sự cố ở bộ phận khởi động, máy bơm.

Đối với trạm y tế, có tình trạng nước sau lọc bị hôi, chưa được khắc phục, một số hệ thống đã phải ngưng hoạt động.

Trước những dấu hiệu bất thường, cơ quan điều tra đã yêu cầu các địa phương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để xác minh dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc liên quan dự án hệ thống lọc nước uống cho trường học và trạm y tế tại tỉnh Bạc Liêu (cũ) đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra xử lý.



