Thời sự

TP.HCM: Khởi tố bị can bán hàng hiệu giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp qua mạng

Hoàng Huy - Trần Kha
22/05/2026 21:01 GMT+7

Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp, sau khi phát hiện kho hàng giả nhãn hiệu khổng lồ.

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây xâm phạm sở hữu công nghiệp, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (35 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi "xâm phạm sở hữu công nghiệp".

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 14.5, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường bất ngờ kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group tại địa chỉ số 42, đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU)... Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua đấu tranh khai thác, Lưu Phát Thuận (đại diện pháp luật công ty) thừa nhận từ tháng 6.2023 đến khi bị bắt, Thuận đã thu mua hàng trôi nổi trên mạng để kinh doanh kiếm lời.

Để tiếp cận khách hàng, Thuận lập các tài khoản mạng xã hội và gian hàng trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Facebook, Instagram, TikTok) cùng tên "thanhstore". Các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse... được quảng cáo rầm rộ và bán lẻ đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Lưu Phát Thuận khi bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm (từ tháng 6.2023 - 30.4.2026), hành vi buôn bán hàng giả của Thuận đã mang về nguồn thu lợi bất chính lên đến hơn 3,5 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây xâm phạm sở hữu công nghiệp này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện kho nghi hàng giả mạo nhãn hiệu xa xỉ nhập từ chợ Ninh Hiệp

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội vừa phát hiện kho hàng nghi giả mạo thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Burberry, Hermès, Dolce & Gabbana...

