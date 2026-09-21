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    Thời sự

    Triệt phá 8 đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ 126 người

    Hoàng Huy-Trần Kha
    Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công 8 đường dây ma túy quy mô khủng, bắt giữ 126 đối tượng, bao gồm cả nhiều giang hồ mạng. Các đối tượng này tham gia vào hoạt động mua bán và tàng trữ ma túy, làm tăng nguy cơ cho cộng đồng.

    Sau khi bắt giữ trùm giang hồ cộm cán "Hoàng Nato", Công an TP.HCM đã truy xét mở rộng, triệt phá thành công 8 đường dây ma túy, bắt giữ và xử lý tổng cộng 126 đối tượng.

    Từ mắt xích "Hoàng Nato" lần ra 8 đường dây tội phạm

    Chuyên án ma túy quy mô lớn được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM khám phá thành công, bắt đầu từ việc bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức "Hoàng Nato", 43 tuổi, ở phường Gia Định).

    Bắt trùm giang hồ "Hoàng Nato", triệt phá 8 đường dây ma túy quy mô khủng - Ảnh 1.

    Dương Minh Tuấn khi bị bắt

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM về đổi mới toàn diện tư duy phòng ngừa, quản lý đối tượng và điều tra phá án, lực lượng công an đã triển khai phương châm "lần theo dòng chảy ma túy". Trong 10 ngày đêm truy xét liên tục, công an đã làm rõ và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt giữ và xử lý 126 đối tượng.

    Đáng chú ý, trong số này có nhiều đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, cùng 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

    Thu giữ hơn 1.000 đầu "pod chill", nhiều ma túy tổng hợp

    Theo cơ quan công an, các đường dây này do nhiều nhóm cầm đầu độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ, gồm: Kim Ju Young (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (27 tuổi, ở An Giang), Phạm Tài Vinh (24 tuổi, ở Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (32 tuổi, ở phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (26 tuổi, ở phường Phú Định), Phạm Minh Sang (34 tuổi, ở phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (30 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhất). Các đối tượng chuyên cung cấp Etomidate, Ketamine, thuốc lắc cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác ra thị trường.

    Bắt trùm giang hồ "Hoàng Nato", triệt phá 8 đường dây ma túy quy mô khủng - Ảnh 2.

    Các đối tượng tại trụ sở công an

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Quá trình khám xét và triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy dạng Etomidate, số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

    Theo đánh giá của cơ quan chuyên trách, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi ngụy trang chất ma túy trong các sản phẩm nhỏ gọn, có hình thức bên ngoài tương tự thuốc lá điện tử thông thường nhằm dễ cất giấu và nhắm trực tiếp vào giới trẻ cũng như các tụ điểm vui chơi, giải trí.

    Công an TP.HCM cho biết, việc chặt đứt các đường dây này ngay từ mắt xích đời thực lẫn không gian mạng thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị không ma túy năm 2030.

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