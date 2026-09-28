Dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam thắng ngược Thái Lan 2-1: Đình Bắc và Minh Hoàng ghi bàn

Đội tuyển Việt Nam thắng bằng khoảnh khắc?

Đội tuyển Việt Nam đang băng băng trên đường ray chiến thắng dưới thời HLV Kim Sang-sik. Màn ra quân suôn sẻ trước Philippines (thắng 1-0) giúp Việt Nam nối dài chuỗi bất bại lên con số 27, tính từ tháng 9.2024 đến nay.

Philippines cũng gia nhập nhóm các đội tuyển đã thua Việt Nam tối thiểu 2 trận trong 2 năm qua, cùng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào. Chỉ có Myanmar, Brunei và Timor Leste là thua Việt Nam 1 trận.

Ảnh: FPT PLAY

Đội tuyển Việt Nam băng băng trên đường ray chiến thắng ẢNH: NGỌC LINH

Chiến thắng ngày ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 cũng nói lên triết lý cẩn trọng và thực dụng của đội tuyển Việt Nam. Học trò ông Kim đã thắng nhờ hàng thủ được xây chắc chắn, tuyến giữa pressing và tranh chấp liên tục, cùng hàng tấn công xử lý gọn gàng, ít chạm, luân chuyển bóng nhanh khiến đối thủ vụn vỡ vì không kịp tổ chức đội hình.

Đội tuyển Việt Nam không cần đẹp, chỉ cần hiệu quả. Lê Giang Patrik cùng đồng đội có thể nhường thế trận, lùi sâu phòng ngự với cự ly chặt chẽ, rồi bất ngờ tung đòn đáp trả khi đối thủ ở gần bàn thắng. Pha lập công duy nhất mà Đình Bắc ghi được trước Philippines xuất hiện chỉ 2 phút sau khi Randy Schneider sút xa dội xà. Đó là sự thực dụng và tỉnh táo mà đội tuyển Việt Nam cần có, ở màn thư hùng với Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 29.9 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B.

Thái Lan đã khác so với ASEAN Cup 2026. Dù thắng Pakistan 4-0 ở trận ra quân bằng đội hình gần giống giải đấu tháng trước (7 cầu thủ đá chính đã ra sân tại chung kết ASEAN Cup), nhưng thực tế lực lượng đội bóng xứ chùa vàng trong tay HLV Anthony Hudson đã tốt hơn nhiều.

Thái Lan đã cất ngôi sao Chanathip Songkrasin trên ghế dự bị, bên cạnh Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson, Jude Soonsup-Bell đều ở đẳng cấp cao so với mặt bằng Đông Nam Á.

Vẫn trên nền tảng kiểm soát bóng giàu kỹ thuật mà HLV Hudson tiếp quản từ người tiền nhiệm, nhưng tại FIFA ASEAN Cup, Thái Lan sẽ nhanh nhẹn và biến hóa hơn, nhờ dàn tấn công sở hữu kỹ thuật cá nhân và năng lực tạo đột biến cực tốt.

Đình Bắc (áo đỏ) sẽ tạo khác biệt? ẢNH: NGỌC LINH

Đồng thời, sau 3 thất bại trong 4 trận gần nhất gặp Việt Nam, Thái Lan đang rất khát thắng. Học trò ông Hudson cần một cú hích để vươn lên trở lại.

Phòng ngự chờ thời

Đội tuyển Việt Nam cần phòng ngự chặt chẽ. Sơ đồ 5-3-2 với 8 cầu thủ lùi thấp, đá gần nhau để bọc lót... là viễn cảnh dễ hình dung về cách chơi của thầy trò ông Kim ở màn đọ sức ngày 29.9.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik không cần học trò đá đẹp. Hiệu quả là trên hết, trong đó, mục tiêu hàng đầu là giữ sạch lưới, rồi trông đợi khoảnh khắc bứt tốc của Đình Bắc hay Williams Minh Hoàng.

Trước đối thủ Thái Lan đã mạnh hơn trên phương diện cá nhân, đội tuyển Việt Nam cần thắng bằng tinh thần tập thể. Khả năng tuân thủ kỷ luật chiến thuật, giữ cự ly đội hình và bản lĩnh vững vàng để chịu áp lực suốt 90 phút... là chìa khóa giúp Việt Nam mở cửa chiến thắng, chứ không phải bất cứ nhân tố đặc biệt nào.

Nếu thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Trong trận đấu hứa hẹn cân não và đáng xem bậc nhất giải ở bảng B, đẳng cấp nhà vô địch sẽ giúp Việt Nam vượt sóng lớn thành công để đoạt lấy tấm vé vàng.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam thắng ngược 2-1 Thái Lan: Đình Bắc, Minh Hoàng rực sáng.



Thăm dò ý kiến Dự đoán kết quả Việt Nam vs Thái Lan, FIFA ASEAN Cup 2026 Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Việt Nam thắng Hòa Thái Lan thắng