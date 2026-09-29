HLV Kim Sang-sik có kế hoạch 'nóng': Đội tuyển Việt Nam sẽ khóa chặt Chanathip

Bài toán ngăn Chanathip của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp phiên bản khác của Thái Lan, khi hai đội tái đấu lúc 19 giờ 30 hôm nay (29.9) trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026.

Khác với giải đấu diễn ra cách đây 1 tháng, HLV Anthony Hudson đã có trong tay lực lượng tiệm cận tối ưu, khi gọi đầy đủ những gương mặt đẳng cấp như Supachok Sarachat, Supachai Chaided, hai Thái kiều Jude Soonsup-Bell và Nicholas Mickelson. Tuy nhiên, sự xuất hiện giá trị nhất của Thái Lan ở giải này lại nằm ở cái tên khác, quen thuộc hơn với CĐV Việt Nam: Chanathip Songkrasin.

Chanathip là ngòi nổ nguy hiểm mà đội tuyển Việt Nam phải tháo gỡ ẢNH: FAT

Chanathip không chỉ là cầu thủ thuần Đông Nam Á thành công nhất lịch sử (tỏa sáng ở J-League 1, lọt vào đội hình tiêu biểu), mà anh còn là biểu tượng cho giai đoạn bóng đá Thái Lan lấn át, toàn thắng Việt Nam.

Lần gần nhất Chanathip còn hiện diện, Thái Lan vượt qua Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2021. Một mình tiền đạo có biệt danh "Messi J" gánh vác cả hàng công, nhờ nhãn quan xuất sắc, đôi chân khéo léo, nhanh nhẹn, cùng những pha tỉa bóng và luân chuyển cực chuẩn, giúp Thái Lan áp đảo toàn diện. Ngoài đẳng cấp cùng tư duy chơi bóng vượt trội tầm Đông Nam Á, Chanathip còn lợi hại, bởi anh như sinh ra để dành cho bóng đá Thái Lan.

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Trong hệ thống kiểm soát bóng bằng các pha ban bật kỹ thuật mà người Thái từng gọi là "Thai-tik-tok", Chanathip như cây kim đồng hồ đếm nhịp. Cựu tiền vệ Consadole Sapporo biết phải đứng ở đâu để chuyền bóng, luôn suy nghĩ trước khi bóng đến chân, và chỉ cần một cái liếc nhìn để đặt bóng đúng chỗ. Điều căn bản ấy lại là "cảnh giới" cao nhất, mà mãi sau này, bóng đá Đông Nam Á chưa tìm được ai sánh ngang.

Sau kỷ nguyên 2014-2021 huy hoàng, Chanathip lùi lại phía sau, nhường chỗ cho lứa đàn em. Song khi cần, "Messi J" vẫn đủ sức lên tiếng. Mùa trước, anh lập cú đúp vào lưới CLB Công an Hà Nội ở ASEAN Club Championship, trong đó có cú sút... từ giữa sân ấn định chiến thắng cho BG Pathum. Mùa 2024-2025, Chanathip ghi dấu giày vào 14 bàn ở Thai League, trong đó có 10 kiến tạo.

Chanathip mang tới cảm hứng cho Thái Lan ẢNH: FAT

Câu nói "Ferrari cũ vẫn là Ferrari" đúng với Chanathip. Thời gian không lấy đi của "Messi J" đẳng cấp và kinh nghiệm lọc lõi đã tích lũy sau 15 chơi bóng, từ chính những chiến thắng mà Thái Lan từng có trước Việt Nam.

Thử thách lớn

Chanathip không phải mẫu cầu thủ cầm bóng rê một mạch qua cả hàng thủ để ghi bàn. Tiền vệ tấn công 33 tuổi là khối óc sáng tạo, nắm vai trò tạo đột biến.

Rất khó kèm Chanathip, khi vốn dĩ anh không cần cầm bóng quá nhiều để mang đến khác biệt. "Messi J" chỉ cần đứng vào khe hở hàng thủ, rồi vung chân tỉa bóng, cục diện sẽ thay đổi.

Đội tuyển Việt Nam phải kiềm tỏa Chanathip bằng cách cô lập anh với phần còn lại của Thái Lan. Cắt mọi đường chuyền đến chân Chanathip, đồng thời cắt mọi pha bóng tiền vệ này nhắm tới đồng đội. Đây là bài toán cân não, mà HLV Kim Sang-sik không thể giao riêng cho bất cứ ai.

Đội tuyển Việt Nam cần một hệ thống phòng ngự vững vàng, lớp lang được kết dính từ cả 3 tuyến. Đây cũng là tinh thần tập thể mà ông Kim muốn tạo dựng cho Việt Nam. Tấn công cùng nhau và phòng ngự cùng nhau. Việc giữ sạch mành lưới là chuyện của cả đội tuyển, nơi những tiền đạo như Đình Bắc, Williams Minh Hoàng cũng phải chạy hết tốc lực để pressing, tranh chấp.

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Học trò ông Kim cần duy trì kỷ luật đội hình, đứng đúng vị trí và tranh chấp tốt trong các pha đấu tay đôi. Dù đã bước qua đỉnh cao, nhưng Chanathip vẫn rất nhanh, khéo và giỏi bứt tốc quãng ngắn.

Tiền vệ 33 tuổi thường chơi thong dong ở trạng thái giữ sức, tiết kiệm năng lượng cho chỉ một tích tắc bùng nổ. Anh cũng được HLV Hudson giữ chân ở trận đầu gặp Pakistan, để dồn lực cho trận quyết đấu Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam phải tập trung đến những giây cuối cùng. Gỡ được ngòi nổ "Messi J", thầy trò Kim Sang-sik đủ sức lấy ít nhất 1 điểm.