Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup hôm nay: Đội tuyển Việt Nam phô diễn đẳng cấp trước người Thái

Lửa thử vàng

1 tháng sau chung kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN tái ngộ Thái Lan khi tương quan hai bên đã thay đổi nhiều.

VN không còn đội trưởng Quang Hải và trung vệ Thành Chung do chấn thương. Trước trận cầu "đinh", Xuân Son cũng rách cơ, phải sớm chia tay giải; chưa kể Hoàng Đức chưa chắc có thể thi đấu do dư âm chấn thương háng ở chính trận gặp Thái Lan hồi tháng 8.

Ở phía bên kia, Thái Lan đủ "binh hùng tướng mạnh" khi có sự trở lại của cựu binh Chanathip Songkrasin, ngôi sao thuần nội địa đẳng cấp cao nhất của bóng đá Đông Nam Á tính đến nay. Bộ đôi Supachok Sarachat - Supachai Jaided cũng trở lại bổ sung sức mạnh cho hàng công. Ngoài ra, HLV Anthony Hudson còn gọi Nicholas Mickelson, cầu thủ Thái kiều vừa có màn chào sân Bundesliga trong màu áo Elversberg (Đức). Khi thua VN ở chung kết ASEAN Cup, HLV Hudson nhấn mạnh Thái Lan có rất ít thời gian chuẩn bị và chưa sở hữu lực lượng tối ưu. Đến nay, những gì ông cần, Thái Lan đều đã có đủ, cộng thêm khát khao vượt qua VN sau 3 thất bại nối liền ở các trận chung kết.

Đội tuyển VN sẽ chứng tỏ bản lĩnh trước Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển VN đang ở trạng thái mong manh nhất từ cách đây 2 năm, sẽ gặp Thái Lan ở trạng thái mạnh nhất. Với đội tuyển VN, "ngọn núi" ở sân Si Jalak Harupat (Indonesia) tối nay rất khó vượt, nhưng với thầy trò HLV Kim Sang-sik, ẩn sâu trong thử thách là món quà giá trị. Nếu thắng Thái Lan, đội tuyển VN sẽ tái khẳng định bản lĩnh và tư cách nhà vua bóng đá Đông Nam Á mà đối thủ không còn lý do gì để hoài nghi hay biện hộ.

Đó cũng là ngọn lửa cần thiết để thử độ bền của "vàng thật". Đội tuyển VN chuẩn bị tiến ra châu Á với Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, đồng nghĩa đối thủ mạnh hơn, chặng đường gian nan hơn. Đình Bắc cùng đồng đội cần làm quen với tiêu chuẩn mới mẻ, thay vì hài lòng với chất lượng chơi bóng hiện tại.

Toan tính của thầy Kim

Sau lượt mở màn, Thái Lan và VN cùng có 3 điểm, nhưng người Thái xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+4 so với +1). Nếu hòa trận tối nay, học trò ông Kim vẫn sẽ đứng nhì bảng. Ở lượt cuối, VN nhiều khả năng thắng Pakistan, đội tuyển đang đứng hạng 198 thế giới, thấp hơn cả Lào, Campuchia và Brunei. Trong khi đó, Thái Lan phải gặp "đá tảng" Philippines, đội đã lột xác nhờ dàn cầu thủ gốc Âu - Mỹ. Xác suất thắng lượt hạ màn của VN cao hơn, đồng nghĩa đội bóng của HLV Kim Sang-sik có quyền toan tính cẩn trọng.

Một trận hòa là đủ để chiếm ưu thế (dù chưa hẳn nắm quyền tự quyết). Mục tiêu này ăn khớp với triết lý phòng ngự phản công mà ông Kim áp dụng.

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Trận thắng Philippines ở lượt mở màn chưa thuyết phục, nhưng nên nhớ, HLV Kim Sang-sik luôn tìm kiếm hiệu quả thực sự, thay vì tính thẩm mỹ trong lối chơi. Bộ khung chủ lực của VN đã mỏi mệt khi chỉ có chưa tới 3 tuần nghỉ ngơi từ đầu năm. Chiến lược gia Hàn Quốc hiểu rõ điểm yếu thể lực của học trò nên sắp xếp buổi tập với cường độ vừa phải, kết hợp nghỉ ngơi và hồi phục khoa học. Đội hình lùi thấp, đeo bám chặt chẽ, các cầu thủ đứng gần nhau tạo thành hình khối phòng ngự khoa học, nhịp nhàng… là lựa chọn không chỉ tạo ra biên độ an toàn cao, mà còn giúp tiết kiệm thể lực trong trận đấu căng thẳng.

Hàng thủ vững chãi, kết hợp những cầu thủ trẻ, khỏe, pressing tốt và luân chuyển bóng nhanh như Đình Bắc, Williams Minh Hoàng giúp đội tuyển VN không cần nhiều mũi tấn công vẫn có thể tạo ra nguy hiểm. Các pha lên bóng của VN ở trận gặp Philippines có điểm chung là ít chạm, xử lý gọn gàng nhưng chính xác. Tinh thần ấy cần được mang đến trọn vẹn ở trận gặp Thái Lan, nơi đội tuyển VN nhiều khả năng tiếp tục nhường sân, nhường quyền kiểm soát bóng để tập trung phòng ngự. Tuy nhiên, học trò ông Kim sẽ không phòng ngự tiêu cực, mà lựa chọn thời điểm gây áp lực giành bóng phản công. "Chủ động" là từ khóa trong lối chơi của VN. Dù có cầm bóng hay không, các cầu thủ luôn biết đứng ở đâu, làm gì và sẵn sàng cho thời cơ phản đòn.

Trước đối thủ khát khao chiến thắng như Thái Lan, đội tuyển VN càng cần làm chủ cuộc chơi tâm lý. Giữ trạng thái cân bằng, tránh các pha tranh chấp nguy hiểm, hạn chế phạm lỗi trước vòng cấm, bình tĩnh chờ đợi cơ hội… là những ý chính ban huấn luyện đã dặn dò cầu thủ. "Trái tim nóng" là bản năng, nhưng "cái đầu lạnh" mới là bản lĩnh. HLV Kim Sang-sik đã thắng 14 HLV ở cấp độ Đông Nam Á, trong đó có chính Hudson của Thái Lan. Ở ván cờ cân não tối nay, ông Kim sẽ lựa chọn nước cờ thận trọng, trước khi lựa thời điểm "chiếu tướng" đối thủ.