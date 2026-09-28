Chỉ hơn 1 tháng sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik bước vào FIFA ASEAN Cup với một đội hình với nhiều thay đổi.

Văn Vĩ không kịp bình phục chấn thương, trong khi Quang Hải và Thành Chung phải rút lui trước ngày đội tuyển Việt Nam sang Indonesia. Hoàng Đức có tên trong danh sách nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất và không thi đấu ở trận ra quân gặp Philippines.

Đến trận đầu tiên, khó khăn lại xuất hiện. Xuân Son bị đau ở phần cơ đùi sau trong hiệp 2 và phải rời sân. Kết quả chụp MRI sau đó xác định tiền đạo 29 tuổi bị rách cơ, phải nghỉ từ 4-6 tuần và chia tay giải.

FIFA ASEAN Cup đang 'thử' chiều sâu đội tuyển Việt Nam như thế nào?

Như vậy, chỉ sau 1 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã thiếu hàng loạt mắt xích từng đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch ASEAN Cup cách đây hơn 1 tháng.

Nhưng chính hoàn cảnh ấy cũng khiến FIFA ASEAN Cup trở thành dịp để kiểm tra một vấn đề quan trọng khác: khi những trụ cột không thể thi đấu, lực lượng phía sau của đội tuyển Việt Nam có đủ sức thay thế?