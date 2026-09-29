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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Dự đoán tỷ số Việt Nam thắng Thái Lan 2-1: Chanathip và Hoàng Đức cùng ghi bàn

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Cả Chanathip Songkrasin và Nguyễn Hoàng Đức đều không ra sân ở lượt trận đầu tiên của Thái Lan lẫn đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng ở trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng B, cả 2 HLV chắc chắn sẽ tung ra những 'quân bài tẩy' của mình.

    Cuộc so tài của 2 tiền vệ trung tâm xuất sắc

    Chanathip Songkrasin là cái tên đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt dè chừng. Đây chính là cầu thủ từng lập cú đúp vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, góp công lớn giúp Thái Lan giành lợi thế trên hành trình đăng quang ngôi vương Đông Nam Á năm đó. Với đẳng cấp kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đã được khẳng định qua nhiều năm, rất có thể "Messi Thái" sẽ một lần nữa khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam phải trả giá, nhiều khả năng bằng một cú sút xa sở trường.

    Dự đoán tỷ số Việt Nam thắng Thái Lan 2-1: Chanathip và Hoàng Đức cùng ghi bàn - Ảnh 1.

    Chanathip sẽ rất nguy hiểm khi chơi cùng những gương mặt quen thuộc như Supachok Sarachat hay Supachai Jaided

    ẢNH: NGỌC LINH

    Về phía đội tuyển Việt Nam, sự trở lại của Hoàng Đức hứa hẹn mang đến lời giải quan trọng ở khu vực giữa sân. Khi bình phục hoàn toàn, đội trưởng đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi bên cạnh Thành Long. So với tiền vệ của CLB Công an Hà Nội, Hoàng Đức thường xuyên chơi nhô cao hơn, sẵn sàng xâm nhập vòng cấm và tung ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm, phong cách vốn đã giúp anh ghi không ít bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong quá khứ.

    Dự đoán tỷ số Việt Nam thắng Thái Lan 2-1: Chanathip và Hoàng Đức cùng ghi bàn - Ảnh 2.

    Hoàng Đức đã trở lại tập luyện bình thường, sẵn sàng xé lưới Thái Lan

    ẢNH: NGỌC LINH

    Williams Minh Hoàng lên tiếng?

    Bên cạnh bàn thắng được kỳ vọng từ Hoàng Đức, bàn thắng còn lại của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ đến từ Williams Minh Hoàng, cái tên có thể được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao cơ hội đá tiền đạo mũi nhọn, thay thế vị trí của Xuân Son vừa dính chấn thương. Với thể hình, thể lực tốt cùng khả năng chạy chỗ thông minh, Williams Minh Hoàng hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những đường bóng từ tuyến giữa, đặc biệt khi Hoàng Đức trở lại và sẵn sàng hỗ trợ tấn công từ phía sau.

    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được dự báo sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng, khi cả 2 đội đều đã có được 3 điểm trọn vẹn sau lượt trận đầu tiên và cùng hướng đến ngôi đầu bảng B. Với sự trở lại của những nhân tố quan trọng bậc nhất ở cả 2 đội, cuộc đối đầu giữa Chanathip và dàn cầu thủ trẻ giàu khát khao của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu đôi công hấp dẫn.

    Dự đoán, đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thái Lan, với các pha lập công của Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng, xen giữa là bàn thắng của Chanathip.

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