Đội tuyển Việt Nam vẫn có ‘tử huyệt’, thầy Kim phải làm gì để đánh bại Thái Lan?

Điều chỉnh gấp nhược điểm này

Đầu tiên vẫn là vấn đề đã được đề cập đến trước khi FIFA ASEAN Cup năm nay khởi tranh: năng lực chống bóng bổng còn hạn chế của hàng hậu vệ. Ở trận đấu với Philippines, chỉ có trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1,85 m) thường xuyên chiến thắng các cầu thủ Philippines trong những pha không chiến. Nguyễn Adou Leygley Minh (1,78 m) tranh chấp bóng bổng khá, còn Xuân Mạnh (1,75 m) và 2 hậu vệ biên Tiến Anh (1,68 m) cùng Cao Pendant Quang Vinh (1,77 m) không giỏi trong các pha tranh chấp bóng trên không.

Hoàng Hên phòng ngự từ xa chưa tốt, khi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm Ảnh: Ngọc Linh

Đặc biệt là ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Sebastian Rasmussen đánh đầu nối cận thành. May cho đội tuyển Việt Nam là thủ môn Lê Giang Patrik phản xạ cực nhanh, tung người đẩy bóng ra. Trước đó, người chuyền bóng cho Sebastian Rasmussen cũng thực hiện 1 pha bật cao hơn hậu vệ đội tuyển Việt Nam, đánh đầu vào giữa cho đồng đội.

Còn trong pha ghi bàn không được công nhận của Kenji Nishioka ở phút 83, tiền vệ Ngô Đăng Khoa (1,65 m) lùi về tham gia phòng ngự nhưng cũng không phá được tình huống chơi bóng bổng của đối phương. Cầu thủ Philippines tiếp tục khống chế đường bóng này, trước khi có tình huống chuyền bóng từ phải vào giữa, rồi Kenji Nishioka đệm bóng tung lưới đội tuyển Việt Nam. Rất may mắn, một lần nữa đội tuyển Việt Nam thoát thua, sau khi trọng tài tham khảo VAR và phát hiện ra lỗi việt vị của cầu thủ Philippines.

Đây là điều mà đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện khi thi đấu với Thái Lan vào ngày 29.9 tới đây. Thái Lan có 2 tiền đạo sở hữu thể hình rất tốt, gồm Supachai Chaided (1,85 m) và Jude Soonsup-Bell (1,86 m), giỏi chơi bóng bổng.

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Sửa lỗi cho tuyến giữa

Vấn đề tiếp theo mà đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện, đó là năng lực kiểm soát bóng của tuyến giữa. Ở trận đấu với Philippines, Hoàng Hên lần đầu tiên đá tiền vệ trung tâm, thay Hoàng Đức. Cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC giàu kỹ thuật, hỗ trợ tấn công tốt, nhưng anh hạn chế trong việc phòng ngự từ xa. Tình huống Randy Schneider sút trúng xà ngang ở phút 23 đến từ việc Hoàng Hên không giữ khoảng cách tốt trước cầu thủ của Philippines.

Đội tuyển Việt Nam phải tính đến phương án thay thế Xuân Son (12) ở trận đấu tới Ảnh: Ngọc Linh

Ngay sau pha bóng nói trên, dễ nhận thấy là thủ môn Lê Giang Patrik và các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam ra dấu cho các đồng đội ở hàng tiền vệ cần áp sát tốt hơn, đứng gần hơn trước cầu thủ Philippines, ngăn không cho họ có khoảng trống để rảnh chân sút xa.

Hy vọng rằng Hoàng Đức sẽ kịp hồi phục thể lực ở trận đấu với Thái Lan, bởi anh là tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Có Hoàng Đức ở tuyến giữa, chúng ta không chỉ có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, mà năng lực chuyển đổi trạng thái của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tăng lên.

Cũng hướng đến trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam phải làm quen với việc Xuân Son không thi đấu phần còn lại của FIFA ASEAN Cup. Cầu thủ đang khoác áo đội Nam Định gặp chấn thương ở giữa hiệp 2 trận gặp Philippines. Chúng ta hiện có các tiền đạo trẻ Đình Bắc và Williams Minh Hoàng khá ổn, sẵn sàng làm thay vai trò của Xuân Son.

Đặc biệt, nếu Hoàng Đức quay lại đội hình chính thức, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hoàng Hên có thể được trả về vị trí tiền vệ tấn công sở trường. Khâu phối hợp bóng ngắn của đội tuyển Việt Nam khi đó sẽ được cải thiện.