Ngoài FPT Play, còn 2 kênh phát đội tuyển Việt Nam đấu trí Thái Lan: Giờ xem cực đẹp

Nhiều khó khăn buộc thầy Kim tìm ra phương án

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận cầu "sinh tử" này, với không ít biến động và thử thách. Về lực lượng. Nếu thắng sẽ gần như chắc chắn lọt vào chơi trận chung kết, còn thua khả năng sẽ đá tranh hạng ba. Xuân Son đã chia tay giải đấu vì chấn thương, còn Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất. Về lối chơi, trận thắng khó nhọc Philippines đã chỉ ra nhiều vấn đề về tính kết nối và khả năng chịu áp lực, nhưng cũng đã để lại nhiều bài học để làm sao duy trì được một lối đá chủ động mạnh mẽ.

Thầy Kim sẽ tính toán khi đội hình thiếu Xuân Son và sẽ phải trông chờ vào thể lực của Hoàng Đức ẢNH: NGỌC LINH

Hơn lúc nào hết, điều quan trọng với HLV Kim Sang-sik lúc này là tìm ra cách vận hành phù hợp nhất với lực lượng hiện có. Sự vắng mặt của Xuân Son khiến hàng công Việt Nam không còn một điểm đến rõ ràng trong những pha bóng tấn công trực diện. Vì thế, đội tuyển cần chơi linh hoạt hơn, Đình Bắc, Williams Minh Hoàng cùng các tiền vệ chủ động di chuyển, hoán đổi vị trí và cùng tham gia vào các tình huống tấn công.

Đội tuyển Việt Nam trong hoàn cảnh này không nên cố tìm một người thay thế Xuân Son, mà cần tạo ra nhiều phương án để giảm sự phụ thuộc vào một cá nhân. Bài toán quan trọng hơn nằm ở tuyến giữa. Thái Lan đã thắng Pakistan 4-0 ở trận mở màn và cho thấy khả năng tổ chức tấn công cũng như chuyển trạng thái đáng chú ý. Nếu để đối thủ có nhiều khoảng trống ở trung lộ, hàng phòng ngự Việt Nam sẽ chịu sức ép lớn.

Hoàng Đức đã tập lại những ngày qua ẢNH: NGỌC LINH

Nếu Hoàng Đức chưa đủ thể lực để chơi với cường độ cao, nhiệm vụ kiểm soát khu vực giữa sân càng phải được chia đều cho những cầu thủ còn lại. Điều cần nhất là hệ thống không bị đứt gãy khi một vị trí thay đổi. Việt Nam cần một tuyến giữa đủ cơ động để vừa hỗ trợ phòng ngự, vừa nhanh chóng đưa bóng lên phía trước. Sẽ rất khó cho thầy Kim để xây dựng trục giữa khi sơ đồ vận hành là 3-4-3 với cặp tiền vệ trung tâm là Thành Long và Hoàng Hên. Nếu Hoàng Đức trở lại, sự yên tâm tăng lên, còn nếu không có anh, khả năng hỗ trợ phòng ngự thoát pressing là chưa tốt.

Việt Nam nên chơi thế nào trước người Thái?

Trước Thái Lan, Việt Nam cũng không nên biến trận đấu thành cuộc đua tốc độ. Khi mất bóng, các cầu thủ cần nhanh chóng thu hẹp đội hình, ưu tiên bịt trung lộ và buộc đối phương phải đưa bóng ra biên. Nếu không thể giành lại bóng ngay, toàn đội phải lùi về trong một khối có cự ly chặt chẽ. Các trung vệ cũng cần giữ vị trí, tránh bị kéo ra khỏi khu vực an toàn và để lộ khoảng trống phía sau.

Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện tại Indonesia ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, phòng ngự chặt không có nghĩa là Việt Nam chỉ chờ đợi. Khi đoạt bóng, đội tuyển cần chuyển trạng thái nhanh, đặc biệt khai thác hai biên. Đình Bắc và Williams Minh Hoàng có thể tận dụng tốc độ để kéo giãn hàng thủ Thái Lan, trong khi các tiền vệ phải chủ động băng lên để tạo thêm điểm nhận bóng. Những pha phản công cần được tổ chức với sự chính xác thay vì vội vàng đưa bóng lên rồi đánh mất quyền kiểm soát.

Điều Việt Nam cần đặc biệt lưu ý là những phút đầu trận. Không nhất thiết phải tấn công phủ đầu, nhưng cũng không được để Thái Lan sớm kiểm soát thế trận. Giữ bóng khi cần thiết, duy trì cự ly giữa các tuyến và hạn chế sai lầm ở phần sân nhà sẽ giúp Việt Nam tránh rơi vào thế phải chống đỡ liên tục.

Thái Lan có những cầu thủ giàu kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, nhưng sức mạnh của họ cũng phụ thuộc vào việc có được không gian để triển khai bóng. Nếu Việt Nam thu hẹp được không gian ấy, duy trì kỷ luật và không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ, thế trận sẽ trở nên cân bằng hơn.

Trong thời điểm này, Việt Nam cần một trận đấu tỉnh táo và thực dụng. Xuân Son không còn, Hoàng Đức chưa chắc đạt trạng thái tốt nhất, nhưng đội tuyển vẫn có đủ những phương án để tạo ra một thế trận chủ động nếu các vị trí phối hợp tốt với nhau.

Hoàng Đức tập cùng đồng đội. Anh sẽ ra sân ngày mai? ẢNH: NGỌC LINH

Muốn vượt qua Thái Lan, Việt Nam trước hết phải ngăn đối thủ chơi theo cách họ muốn. Khóa trung lộ, giữ cự ly đội hình, kiểm soát nhịp độ và phản công đúng thời điểm sẽ là những chìa khóa quan trọng. Khi không thể dựa vào một vài cá nhân nổi bật, sức mạnh lớn nhất của đội tuyển phải đến từ sự gắn kết của cả hệ thống.

Thái Lan sẽ đáng ngại hơn rất nhiều so với lúc gặp Việt Nam ở ASEAN Cup. Nhưng nếu chúng ta chủ động chơi theo cách của mình, đừng bị cuốn theo lối đá của họ thì cơ hội quyết định trận đấu vẫn nằm trong tầm tay. Hãy mạnh mẽ và khát khao để vượt qua người Thái!

Ngoài FPT Play, trận đấu còn phát trên TV360, My TV vào 19 giờ 30 ngày 29.9.