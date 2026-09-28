HLV Kim Sang-sik xin lỗi CLB Nam Định, tuyên bố cứng: 'Việt Nam sẽ thắng Thái Lan để vào chung kết'

HLV Kim xin lỗi CLB Nam Định vì Xuân Son bị chấn thương: 'Tôi rất đau lòng'

Đội tuyển Việt Nam ở thế bất lợi trước cuộc so tài Thái Lan, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (29.9). HLV Kim Sang-sik đã vắng Quang Hải, Thành Chung từ trước giải, nay tiếp tục phải chia tay Xuân Son vì chấn thương. Chiến lược gia Hàn Quốc cũng chưa chắc có sự phục vụ của Hoàng Đức, do tiền vệ sinh năm 1998 chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ háng.

Như vậy, 3 trong số 4 cầu thủ đeo băng đội trưởng gồm Quang Hải, Xuân Son và Hoàng Đức hoặc đã, hoặc nhiều khả năng không thi đấu.

HLV Kim Sang-sik trả lời báo chí chiều 28.9 Ảnh: Ngọc Linh

Xuân Son về nước vào 1 giờ 30 ngày 29.9 Ảnh: Ngọc Linh

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối khi Xuân Son không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Ông chia sẻ: “Xuân Son gặp chấn thương và phải trở về Việt Nam vào rạng sáng mai. Với tư cách HLV trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng và đây cũng là tổn thất đáng tiếc đối với toàn đội. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Nam Định cũng như CLB Nam Định. Tôi hy vọng Xuân Son sẽ điều trị thật tốt, sớm bình phục và chúng ta có thể gặp lại cậu ấy trong màu áo đội tuyển Việt Nam với thể trạng khỏe mạnh”.

HLV Kim Sang-sik ‘Biết rõ điểm mạnh và nơi có thể khai thác đội tuyển Thái Lan’

Việt Nam có cơ hội vươn lên nhất bảng

Nói về cuộc đối đầu Thái Lan, HLV Kim Sang-sik xác định đây là trận đấu quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Ông cho biết: “Trận gặp Thái Lan là cơ hội tốt để chúng tôi vươn lên vị trí nhất bảng và đây cũng là một trận đấu rất quan trọng để xác định đội vào chung kết. Trong buổi tập hôm nay, toàn đội sẽ dồn toàn bộ sức lực để chuẩn bị, với mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ ban huấn luyện đã phân tích kỹ đối thủ trước trận đấu. “Chúng tôi đã phân tích Thái Lan qua video. Trước đây, chúng tôi cũng từng đối đầu với họ, vì vậy ban huấn luyện hiểu khá rõ đâu là điểm mạnh của Thái Lan và đâu là những điểm chúng tôi có thể khai thác. Các cầu thủ cũng đã nắm được những điều này. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội duy trì thể trạng tốt và bước vào trận đấu ngày mai với trạng thái tốt nhất”, HLV Kim Sang-sik nói.

Đánh giá về sức mạnh của đối thủ, HLV Kim Sang-sik đặc biệt lưu ý đến kỹ thuật cá nhân và khả năng sáng tạo của các cầu thủ Thái Lan. Ông nhận định: “Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân và kỹ thuật thuộc nhóm tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến giữa của họ cũng có nhiều cầu thủ sáng tạo, vì vậy chúng tôi có thể gặp một số khó khăn trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã phân tích những điểm này qua video và sẽ tiếp tục chuẩn bị trên sân tập. Nếu toàn đội thực hiện tốt những gì đã chuẩn bị, tôi tin chúng tôi có thể hạn chế được sức mạnh của Thái Lan”.

HLV Kim Sang-sik ẢNH: NGỌC LINH

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam khủng hoảng lực lượng, Thái Lan lại có đội hình tốt nhất. Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Jaided, Nicholas Mickelson đều là bổ sung chất lượng, giúp Thái Lan mạnh hơn nhiều so với ASEAN Cup 2026.

Do đó, HLV Kim Sang-sik giữ tâm thế thận trọng. Ông chia sẻ: "Thái Lan là đội bóng mạnh, và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng". Trong khi đó, nói về trận gặp Philippines, ông Kim khẳng định đó là bài học quý để Việt Nam hiểu rõ sự khắc nghiệt của FIFA ASEAN Cup: "Đây là trận đấu không dễ dàng. Toàn đội đã nắm bắt được tinh thần để giành chiến thắng. Để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giành kết quả tốt".

Một trong những điểm đáng chú ý trong trận đấu với Philippines là màn ra mắt của Williams Minh Hoàng, cầu thủ lần đầu được triệu tập và thi đấu cho Việt Nam. Chính anh là người thực hiện đường căng ngang dẫn đến bàn thắng của Đình Bắc.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao màn thể hiện của cầu thủ trẻ và kỳ vọng Williams Minh Hoàng có thể tiếp tục phát triển vai trò trong đội tuyển.

"Cậu ấy giỏi và còn rất trẻ. Cậu ấy mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho toàn đội. Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ là một cầu thủ trẻ, mà nếu thích nghi tốt cùng toàn đội, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ vô cùng quan trọng", HLV Kim Sang-sik nhận xét.

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