Đội tuyển Việt Nam phải chiến đấu vì danh dự

Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển VN đã hết, nhưng toàn đội vẫn phải nỗ lực vì màu cờ sắc áo.

Đội tuyển VN (phải) cần giữ vững tinh thần chiến đấu Ảnh: NGỌC LINH

Chấm dứt chuỗi trận bất bại

Chuỗi trận bất bại của VN dưới thời HLV Kim Sang-sik đã dừng lại ở con số 27. Hoàng Đức cùng đồng đội thua 0-2 trước Thái Lan ở lượt hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, do đó bị chính đối thủ nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm.

Tỷ số 0-2 không hoàn toàn phản ánh cục diện trận đấu, khi đội tuyển VN đã chơi nỗ lực. Sau khi thủng lưới từ cú "nã pháo" đẹp mắt của Sarach Yooyen ở phút 10, VN đã giành giật từng mét vuông cỏ để lấy lại thế trận, dù phải đá với đội hình chắp vá, thiếu 4 trụ cột. Trong hiệp 2, khi Hoàng Đức trở lại, VN đã chơi hay hơn. Học trò ông Kim dứt điểm 12 lần, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, song không đủ "lạnh" để ghi bàn.

Khác với ASEAN Cup 2026 cách đây 1 tháng, sự trở lại của dàn trụ cột giúp đội bóng xứ chùa vàng trở thành tập thể khác, lạnh lùng và bản lĩnh hơn. Với Chanathip Songkrasin tạo đột biến tốt trên tuyến đầu, cùng bộ khung hàng thủ giàu kinh nghiệm, Thái Lan bình tĩnh hóa giải áp lực, rồi khép lại trận đấu bằng pha phản công sắc lạnh cuối trận.

Dù tiếc nuối, nhưng phải khẳng định hai điều. Đội tuyển VN đã chơi rất cố gắng với tất cả những gì mình có, vượt qua trở ngại thể lực và thiếu hụt lực lượng. Tuy nhiên, thầy trò ông Kim thua xứng đáng, trước đối thủ Thái Lan tận dụng hiệu quả và dẫn dắt trận đấu hay hơn. Giờ là lúc VN phải quên nỗi buồn thất bại để tỉnh táo trước trận hạ màn.

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Xốc dậy tinh thần

Sau 2 lượt, Thái Lan dẫn đầu bảng B với 6 điểm. VN có 3 điểm, xếp nhì, trong khi Philippines và Pakistan cùng xếp sau với 1 điểm. Ở lượt cuối diễn ra lúc 16 giờ ngày 2.10, Thái Lan gặp Philippines, còn VN đấu Pakistan.

Dù không còn cơ hội vào chung kết (chắc chắn xếp sau Thái Lan do thua đối đầu), đội tuyển VN phải xốc dậy tinh thần cho trận gặp Pakistan. Đại diện Nam Á đã chứng minh thực lực khi ngược dòng hòa Philippines ở lượt hai. Sau trận thua Thái Lan ngày ra quân, Pakistan đã bừng tỉnh. Đội bóng Nam Á có kỹ thuật và tinh thần chiến đấu ấn tượng. Nếu chủ quan, VN có nguy cơ mất điểm.

Hoàng Đức cùng đồng đội cần giữ được "ngọn lửa" chiến đấu, cùng cái đầu lạnh để không phung phí cơ hội. Ở trận gặp Thái Lan hôm qua 29.9, VN dẫu không kiểm soát được tuyến giữa, nhưng vẫn tấn công rất tốt nhờ những đường chuyền vượt tuyến, luân chuyển bóng nhanh và gọn gàng, đặc biệt ở nửa đầu hiệp 2. Pakistan hiển nhiên không lão luyện và thực dụng như Thái Lan, bởi vậy nếu duy trì được cách chơi trực diện vốn có, đội tuyển VN sẽ thắng trận cuối.

Tin vui cho HLV Kim Sang-sik khi Hoàng Đức đã trở lại và lập tức chứng tỏ ảnh hưởng với khả năng cầm nhịp, điều bóng rất tốt, giúp VN lấy lại nhịp chơi. Khi thủ lĩnh tuyến giữa trở lại, đội bóng của thầy Kim hứa hẹn có nhịp độ thi đấu ổn định hơn, tạo ra áp lực đủ lớn để Pakistan mắc sai lầm.

Đội tuyển VN phải bảo toàn nhuệ khí chiến đấu và thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn. Có thất bại ở giải đấu này, toàn đội cũng phải để lại hình ảnh đẹp, tạo động lực cho các giải đấu tiếp theo.