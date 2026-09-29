HLV Kim Sang-sik nói về sự thiếu vắng Xuân Son khi thua Thái Lan, tiết lộ một điều đặc biệt





'Tất cả cầu thủ đều làm tốt nhiệm vụ'

HLV Kim Sang-sik: "Ở giải đấu này, các đội đều có lực lượng mạnh nhất. Tôi nghĩ đơn giản là họ đã có sự tiến bộ trong thời gian qua. Còn đội tuyển Việt Nam thì đã có nhiều thay đổi về con người sau nhiều giải đấu. Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị. Chúng tôi đã không có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi vẫn còn trận gặp Pakistan và thay đổi nữa sau khi phân tích đối thủ".

Ở trận đấu này, áp lực mà đội tuyển Việt Nam gây ra cho Thái Lan không quá lớn khi Xuân Son vắng mặt do chấn thương. HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi tin đó là mất mát của toàn đội khi vắng Son. Nhưng tôi cũng phải chuẩn bị cho phương án vắng cậu ấy. Tất cả đều phải tiến lên phía trước. Những cầu thủ còn lại đều có những giá trị riêng và họ đang làm tốt nhiệm vụ.

Tôi là HLV thì phải làm sao để toàn đội cân bằng, các cầu thủ còn lại có thể chơi tốt nhất những gì họ cống hiến. Tôi còn nhiều việc phải làm như phân tích, bố trí nhân sự khi vắng người để đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn tốt. Chúng ta không thể biết trước tương lai sẽ ra sao, vì vậy điều cần làm là cứ nỗ lực hết mình. Các cầu thủ đang thể hiện rất tốt và thực sự đang cố gắng hết sức; họ luôn cống hiến trọn vẹn cho mọi thứ. Hãy tiếp tục dõi theo những trận đấu sắp tới của chúng tôi nhé".

HLV Kim Sang-sik không giấu được vẻ buồn bã ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục rút kinh nghiệm

HLV Kim Sang-sik tiết lộ thêm: "Chúng tôi có những phương án khác nhau tùy theo tình hình cầu thủ và diễn biến trên sân. Tất nhiên, mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm riêng. Việc tôi cần làm trước tiên là họp bàn với các cầu thủ để trao đổi cụ thể về những điểm tích cực và hạn chế; tôi phải duy trì sự kết nối và giao tiếp thường xuyên với họ. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa gặp Pakistan.

Thái Lan đã thắng hai trận, còn thành tích của chúng tôi là một thắng, một thua. Tuy nhiên, kết quả tương lai vẫn là điều chưa thể nói trước, vì vậy chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết mình. Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và đang thực sự dốc toàn lực thi đấu; họ cống hiến tất cả cho đội bóng. Hãy cùng chờ đón những trận đấu tiếp theo. Xin cảm ơn".

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