Lịch thi đấu, kênh phát Việt Nam vs Pakistan: Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết thắng để tranh hạng ba

Việt Nam cần chiến thắng vì còn trận tranh hạng ba

Tối 29.9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn không thể giành ngôi đầu bảng, bởi Thái Lan đã có 6 điểm sau 2 trận và được ưu tiên xếp trên Việt Nam trong trường hợp hai đội bằng điểm nhờ thành tích đối đầu.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) để thua Thái Lan và không còn cơ hội cạnh tranh chiếc vé vào chung kết ẢNH: NGỌC LINH

Lịch thi đấu lượt đấu cuối bảng A và bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối, Việt Nam sẽ gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 2.10 tại Indonesia. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc đua bảo vệ vị trí thứ hai bảng B. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ có 6 điểm và chắc chắn đứng trên Philippines và Pakistan. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền dự trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 phát trên FPT Play, TV360, MyTV nên CĐV Việt Nam sẽ được xem trận đấu này trên cả 3 kênh.

HLV Kim Sang-sik nhận thất bại đầu tiên, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup

Không được xem nhẹ Pakistan

Pakistan là đội khách mời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đội tuyển Ấn Độ rút lui. Đội bóng này được xếp vào bảng B cùng Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Trong danh sách 23 cầu thủ Pakistan dự giải, có đến 14 người đang thi đấu ở nước ngoài. Trong số này có 7 cầu thủ chơi bóng tại châu Âu, bên cạnh những cầu thủ đang thi đấu ở Bangladesh, Maldives và Bhutan.

Tuy nhiên, Pakistan khởi đầu giải đấu không thuận lợi khi thua Thái Lan 0-4. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng Nam Á gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công.

Dù vậy, Pakistan đã cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác ở lượt trận thứ hai. Bị Philippines dẫn trước 2 bàn, họ vẫn kiên trì thi đấu và ghi liên tiếp 2 bàn để giành trận hòa 2-2. Kết quả này giúp Pakistan có điểm số đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời tạo nên sự chú ý trước cuộc đối đầu với Việt Nam.

Pakistan cũng rất quyết tâm để lại ấn tượng tốt trước khi FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam và Pakistan chưa từng có trận đấu chính thức nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, cuộc chạm trán ngày 2.10 sẽ là màn so tài đầu tiên giữa hai đội.

Xét những gì đã thể hiện tại giải, Pakistan chắc chắn không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đặc biệt, sau trận hòa Philippines, đội bóng Nam Á đã cho thấy khả năng phản ứng tốt khi bị đặt vào thế khó.

Trong khi đó, Việt Nam cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại trước Thái Lan. Dù không còn cơ hội vào chung kết, nhưng trận gặp Pakistan vẫn là màn so tài quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ vị trí thứ hai mà còn tạo cú hích tinh thần trước trận tranh hạng ba.

Sau thất bại trước Thái Lan, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về nhân sự và cách vận hành. Đây cũng là cơ hội để một số cầu thủ được trao thêm thời gian thi đấu, trong bối cảnh Việt Nam cần duy trì tính cạnh tranh cho đến trận cuối cùng.