Tại sao trọng tài Úc không công nhận bàn thắng của Tài Lộc vào lưới Thái Lan?

Đội tuyển Việt Nam thủng lưới sớm

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak (Bandung - Indonesia) vào tối 29.9. Đây được xem là trận "chung kết" của bảng đấu, khi đội nào giành chiến thắng gần như sẽ cầm chắc tấm vé đi tiếp.

Ở trận này, đội tuyển Việt Nam sớm bị thủng lưới từ phút thứ 10. Người đã ghi bàn mở tỷ số là tiền vệ kỳ cựu Sarach Yoonyen, với cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm.

Sau khi nhận bàn thua, đội tuyển Việt Nam đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội lấy lại quyền kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành "Voi chiến".

Trọng tài Úc hủy bàn thắng gỡ hòa của Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Nguyễn Tài Lộc (trái) bấm bóng tinh tế đưa bóng vào lưới Thái Lan, nhưng bàn thắng không được công nhận ẢNH: NGỌC LINH

Lỗi việt vị khá nhạy cảm

Phút 37, Võ Hoàng Minh Khoa có pha chọc khe tinh tế để Nguyễn Tài Lộc băng xuống. Chân sút gốc Brazil xử lý qua cả trung vệ và thủ môn của đối phương, trước khi bấm bóng tinh tế đưa bóng vào lưới đội tuyển Thái Lan.

Trọng tài Bejamin (Úc) ban đầu đã chỉ tay về chấm vòng tròn giữa sân, trong khi các trợ lý cũng không căng cờ. Tuy nhiên, các trọng tài trong phòng VAR đã can thiệp. Sau hơn 3 phút tạm dừng trận đấu để xem xét, trọng tài chính quyết định không công nhận bàn thắng của đội tuyển Việt Nam khi cho rằng Tài Lộc đã mắc lỗi việt vị trước đó.

Với khán giả khi xem lại băng chiếu chậm trên truyền hình, tình huống này khá nhạy cảm. Góc quay chéo thực tế không thể hiện chính xác được chính xác vị trí của Tài Lộc so với cầu thủ hậu vệ bên phía Thái Lan.