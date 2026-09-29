Philippines dẫn 2 bàn vẫn không thắng nổi Pakistan: Tin cực vui cho đội tuyển Việt Nam

Philippines đánh phủ đầu ấn tượng

Cùng thua ở lượt mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng màn thể hiện của Philippines và Pakistan hoàn toàn trái ngược.

Trong khi Pakistan thua bạc nhược 0-4 trước Thái Lan, Philippines đã có trận đấu rất hay trước Việt Nam. Học trò HLV Carles Cuadrat ép sân nhà vô địch Đông Nam Á, một lần sút dội xà, một lần đưa bóng vào lưới (nhưng bàn thắng không được công nhận) và bốn lần khiến cầu môn Lê Giang Patrik rung chuyển bởi những pha công thành chất lượng.

Philippines đã lột xác nhờ dàn cầu thủ nhập tịch đang chơi tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Với 22 cầu thủ được triệu tập đang đá tại nước ngoài, Philippines đã dồn ép đội tuyển Việt Nam. Kịch bản tương tự lặp lại ở trận đấu lượt 2 vào chiều nay (29.9), khi "The Azkals" áp đảo Pakistan ngay từ phút đầu.

Philippines (áo xanh) nhập cuộc tự tin ẢNH: NGỌC LINH

Màn phủ đầu chất lượng nhờ tốc độ, cơ bắp của Sandro Reyes, Bjorn Kristensen hay Randy Schneider đã giúp Philippines nhanh chóng đánh sập hệ thống phòng ngự Pakistan. Phút 24, xuất phát từ pha phối hợp ở phần sân nhà, bóng được Jefferson Tabinas tạt vào từ cánh phải cho Kristensen đánh đầu dội xà ngang. Tuy nhiên, hậu vệ Pakistan lúng túng phán đoán sai điểm rơi, rồi bất lực nhìn Reyes ập vào dứt điểm bồi mở tỷ số.

Phút 30, hàng thủ Pakistan lại mắc sai lầm. Paul Tabinas vung chân sút bóng trúng tay hậu vệ Fazad trong vòng cấm, ngay trước mắt trọng tài. Philippines được hưởng phạt đền, trước khi Kristensen nhẹ nhàng hạ gục đối thủ bằng pha dứt điểm sệt hiểm hóc vào góc trái.

Nghị lực phi thường

Dù vậy, tỷ số 2-0 trong hiệp 1 đã khiến Philippines "ngủ quên" trên chiến thắng, mà quên rằng Pakistan không phải đối thủ dễ bắt nạt.

Ngay phút 47, khi hiệp 2 mới trôi qua hơn 1 phút, Kahn đã tận dụng pha phòng ngự hời hợt của Tabinas để bứt tốc thoát xuống ở cánh trái, rồi sút góc xa cực hiểm hạ gục thủ thành Philippines.

Pakistan vùng lên đầy ấn tượng ẢNH: NGỌC LINH

Điều chỉnh chiến thuật trong giờ nghỉ hai hiệp đã giúp Pakistan thay đổi toàn diện. Đội bóng Nam Á giành lại thế trận, rồi ăn miếng trả miếng với Philippines bằng các pha ban bật, đập nhả tốc độ. Ngược lại, thay vì đá chậm để kìm chế hưng phấn đối thủ, Philippines lại nỗ lực đôi công.

Lựa chọn sai lầm của HLV Cuadrat đã khiến Philippines trả giá đắt. Phút 62, Samad Shahzad đoạt bóng ở phần sân Philippines, rồi thoát xuống đi bóng vào trung lộ, trước khi sút chân trái góc hẹp cực kỳ đẳng cấp để gỡ hòa 2-2. Chỉ trong 20 phút, Philippines đánh mất tất cả, trong khi Pakistan chứng minh đội bóng này dự FIFA ASEAN Cup 2026 không phải để... cho vui.

Philippines đẩy cao đội hình ép sân trong thời gian cuối trận, nhưng đã quá muộn. Áp lực phải thắng khiến "The Azkals" lúng túng, xử lý lỗi liên tục và chấp nhận tỷ số hòa 2-2.

Với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận, Philippines gần như không còn cơ hội đi tiếp. Ngược lại, đây là tin vui cho cả Thái Lan và Việt Nam. Đội nào thắng lúc 19 giờ 30 sẽ tiến gần tấm vé vào chung kết.