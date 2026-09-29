Nhận định bóng đá Việt Nam vs Thái Lan: Ghi dưới 3 bàn, rượt đuổi kịch tính

Vào lúc 19 giờ 30 phút hôm nay (ngày 29.9), sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ đổ dồn về sân vận động Si Jalak (Bandung, Indonesia), nơi diễn ra trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thuộc lượt trận thứ hai bảng B (hạng 1) giải FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu này không chỉ mang tính chất quyết cho định tấm vé vào trận chung kết, mà còn là màn so tài cân não khẳng định vị thế số một khu vực.

Tổng quan trước trận Việt Nam vs Thái Lan

Khác với các giải đấu khu vực thông thường, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào đợt FIFA Days, đồng nghĩa với việc các CLB phải nhả quân. Điều này biến giải đấu thành màn chạm trán đỉnh cao đúng nghĩa, khi cả Việt Nam và Thái Lan đều quy tụ những quân bài chất lượng nhất.

Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan thể hiện sức mạnh tấn công hủy diệt bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan, trong khi Việt Nam giành trọn 3 điểm với chiến thắng 1-0 trước Philippines. Do chỉ đội nhất bảng mới giành quyền bước tiếp, cuộc chạm trán tối nay có ý nghĩa chẳng khác nào một trận "chung kết sớm".

Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, khi đội tuyển Việt Nam không còn Xuân Son ẢNH: NGỌC LINH

Tổn thất lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là chấn thương của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, khiến chân sút gốc Brazil phải sớm nói lời chia tay. Mất đi trung phong cắm uy lực là bài toán không dễ đưa ra lời giải đối với HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, ông Kim vẫn còn trong tay những nhân tố đột biến như Nguyễn Đình Bắc - người ghi bàn duy nhất ở trận ra quân, cùng sự hồi phục tích cực của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức. Tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng cũng được kỳ vọng sẽ khỏa lấp vị trí do Xuân Son để lại.

Phía đối diện, Thái Lan bước vào trận đại chiến với lực lượng sung mãn nhất. HLV Anthony Hudson đã chủ động dưỡng sức cho ngôi sao số một Chanathip Songkrasin ở trận gặp Pakistan, giúp "Messi Thái" đạt thể trạng tốt trước khi đối đầu Việt Nam. Đội hình "Voi chiến" còn có sự hiện diện của Supachok Sarachat cùng chân sút gốc Anh Jude Soonsup-Bell.

Thống kê lịch sử gần đây đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trong 4 lần chạm trán gần nhất ở các giải đấu chính thức, Thái Lan đều chưa một lần nếm mùi chiến thắng trước Việt Nam. Đáng chú ý, tại chung kết ASEAN Cup 2026 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã quật ngã đối thủ với tổng tỷ số 4-2 (thắng 2-0 lượt đi tại Bangkok và hòa 2-2 lượt về tại Mỹ Đình) để bước lên ngôi vô địch.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-1 Thái Lan

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò nhập cuộc cẩn trọng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước khi tung ra các đòn phản công chớp nhoáng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra rất giằng co và ít bàn thắng (dưới 3 bàn).