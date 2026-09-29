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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Hơn 64% bạn đọc Thanh Niên tin tưởng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Dự đoán kết quả trận đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan (19 giờ 30 ngày 29.9) thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy phần lớn độc giả Báo Thanh Niên đặt niềm tin vào chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước 'Voi chiến'.

    Đội tuyển Việt Nam nhận được niềm tin lớn

    Theo ghi nhận từ cuộc khảo sát dự đoán kết quả trận đại chiến giữa đội tuyển Việt NamThái Lan trên Báo Thanh Niên, tính đến trước giờ bóng lăn đã có hàng ngàn lượt bình chọn từ độc giả.

    Trong đó, 64,24% người tham gia dự đoán tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại đại kình địch Thái Lan để giành trọn 3 điểm. Con số 64,24% phản ánh niềm tin rất lớn của người hâm mộ dành cho đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt.

    19,22% độc giả dự đoán trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ kết thúc với kết quả hòa. Tỷ lệ người bình chọn tin rằng đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ giành chiến thắng là 16,54%.

    Hơn 64% bạn đọc Thanh Niên tin tưởng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan- Ảnh 1.

    Ảnh: FPT Play

    Hơn 64% bạn đọc Thanh Niên tin tưởng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan- Ảnh 2.

    Xuân Son (phải) sớm nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương, nhưng phần lớn độc giả vẫn tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng lợi

    ẢNH: NGỌC LINH

    Bước vào trận đại chiến mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng B - hạng 1, đội tuyển Việt Nam phải chịu tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nghiêm trọng và chính thức chia tay giải đấu. Mặc dù vậy, hàng công của HLV Kim Sang-sik vẫn còn điểm tựa từ sự thăng hoa của Nguyễn Đình Bắc - người vừa ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam vượt qua Philippines 1-0 ở lượt trận mở màn.

    Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang có sự phục hồi tích cực và có thể trở lại. Tiền vệ Hai Long cũng đại diện toàn đội khẳng định: "Dù vắng Xuân Son, toàn đội sẽ siết chặt tay nhau, thi đấu với 200% quyết tâm để chiến đấu thay cho phần của đồng đội".

    Ở chiều ngược lại, đội tuyển Thái Lan mang đến giải đấu lực lượng tối ưu nhất, bao gồm sự bổ sung chất lượng từ nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. "Voi chiến" vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng nhanh và đa dạng, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối phương.

    Các chuyên gia nhận định đây sẽ là màn so tài nghẹt thở và đậm tính chiến thuật. HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ chủ động chọn lối chơi an toàn, thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp trước khi tung ra các đòn phản công chớp nhoáng.

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