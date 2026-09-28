Tiền đạo 1,90 m Williams Minh Hoàng trám chỗ Xuân Son, đội tuyển Việt Nam chọc thủng lưới Thái Lan?

Khỏa lấp cho vị trí của Xuân Son

Việc HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính cho Williams Minh Hoàng ở trận mở màn gặp Philippines được coi là một quyết định tương đối táo bạo. Tiền đạo sinh năm 2007 chỉ mới tập luyện cùng đội tuyển vỏn vẹn 4 buổi sau khi nhận lệnh triệu tập. Tuy nhiên, màn trình diễn thực tế trên sân đã chứng minh sự đúng đắn của ban huấn luyện.

Dù không trực tiếp ghi tên lên bảng điện tử, chân sút Việt kiều Anh đã để lại dấu ấn ở bàn mở tỷ số của Nguyễn Đình Bắc ở phút 25. Pha di chuyển thông minh đón đường chọc khe của Thành Long cùng động tác xoay người dứt điểm của anh đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của hai trung vệ Philippines, tạo khoảng trống thuận lợi cho đồng đội dâng lên ghi bàn.

Ảnh: FPT Play

Williams Minh Hoàng sở hữu thể hình tốt, với chiều cao 1,90 m ẢNH: NGỌC LINH

Ở trận đấu ra mắt, Minh Hoàng thi đấu với tâm lý của một nhân tố trẻ được thử lửa. Tuy nhiên, ở những trận đấu sắp tới, vị thế của chân sút sinh năm 2007 có thể sẽ khác, nếu anh tiếp tục được trao cơ hội ra sân. Khi Xuân Son vắng mặt, tiền đạo 19 tuổi này có thể phải gánh vác trách nhiệm của một điểm tựa trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Bài kiểm tra cho Minh Hoàng

Cần phải nhìn nhận thực tế rằng, việc đòi hỏi một tiền đạo mới 19 tuổi thay thế hoàn toàn vai trò và hiệu suất ghi bàn của Xuân Son là điều không khả thi. Điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi ở Williams Minh Hoàng lúc này không hẳn là số lượng bàn thắng ghi vào lưới đối phương, mà là cách anh thể hiện vai trò kết nối trong hệ thống chiến thuật.

Một trung phong cắm đúng nghĩa trong sơ đồ của HLV Kim Sang-sik cần đáp ứng tốt các yêu cầu: làm tường ổn định, giữ bóng dưới áp lực, di chuyển không bóng để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và tạo liên kết với các vệ tinh xung quanh.

Minh Hoàng có thể sẽ trám vào vị trí do Xuân Son (trái) để lại ẢNH: NGỌC LINH

Trận gặp Thái Lan sẽ là một bài kiểm tra ở cấp độ hoàn toàn khác. Việc phải chạm trán những hậu vệ giàu kinh nghiệm và sở hữu thể hình tốt bên phía đội bạn như Manuel Bihr, Nicholas Mickelson… đòi hỏi Minh Hoàng phải chơi bóng bản lĩnh và khôn ngoan hơn. Đây là thử thách cực lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội không thể tốt hơn để anh khẳng định giá trị thực sự.

Lý do Williams Minh Hoàng nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện nằm ở chính những tố chất đặc biệt mà anh sở hữu. Cao 1,90 m nhưng tiền đạo của CLB Công an TP.HCM không thuộc mẫu trung phong vụng về. Được đào tạo bài bản trong môi trường bóng đá Anh, anh sở hữu tư duy chơi bóng tối giản, xử lý gọn gàng và thường sử dụng ít chạm để luân chuyển bóng. Về mặt thể chất, Minh Hoàng có phần thân trên dày dặn, đủ sức tì đè và che chắn bóng trước các hậu vệ cao lớn. Điểm cộng khác là nền tảng thân dưới linh hoạt, giúp anh giữ trọng tâm tốt và xử lý bóng mềm mại ngay cả trong điều kiện mặt sân bất lợi hay không gian hẹp.

Chấn thương của Xuân Son là điều không ai mong muốn, nhưng trong bóng đá, khoảng trống của người này luôn mở ra cánh cửa cho người khác. Cuộc chạm trán với Thái Lan sẽ là phép thử hạng nặng cho bản lĩnh của Williams Minh Hoàng. Nếu vượt qua được áp lực này để hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm tựa trên hàng công, chân sút 19 tuổi không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giải bài toán nhân sự trước mắt, mà còn trở thành nhân tố đầy tiềm năng cho tương lai.