Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công

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Sau 9 tháng khởi công, dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng nằm trong khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội đang trong giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu chính.
Theo quy hoạch, công trình có diện tích 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, lớn hơn quy mô của sân vận động Narendra Modi tại Ấn Độ (132.000 chỗ). Sân có thiết kế hình tròn với đường kính 408 m, mô phỏng họa tiết trống đồng Đông Sơn; đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA và được lắp đặt hệ thống mái che đóng mở tự động.
Để đảm bảo tiến độ của dự án, nhịp độ thi công tại đây luôn được duy trì ở mức cao. Anh Trịnh Duy Nhất, thợ sắt thuộc Công ty Vincons, chia sẻ: "Chúng tôi được phân ra làm 3 ca, thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ dự án. Đứng trên đây nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của công trình mà lòng phấn khởi, mong chờ được tận mắt chứng kiến ngày công trình hoàn thành".
Theo kế hoạch, hạng mục kết cấu dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2026. Sau đó, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn lắp dựng mái vòm, hệ thống điện và làm mặt sân. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình dự kiến vào tháng 7.2027.
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