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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công

    Nguyễn Tuấn Minh
    Nguyễn Tuấn Minh
    Sau 9 tháng khởi công, dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng nằm trong khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội đang trong giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu chính.

    Theo quy hoạch, công trình có diện tích 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, lớn hơn quy mô của sân vận động Narendra Modi tại Ấn Độ (132.000 chỗ). Sân có thiết kế hình tròn với đường kính 408 m, mô phỏng họa tiết trống đồng Đông Sơn; đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA và được lắp đặt hệ thống mái che đóng mở tự động.

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công- Ảnh 1.

    Toàn cảnh dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng nhìn từ trên cao

    ẢNH: TUẤN MINH

    Để đảm bảo tiến độ của dự án, nhịp độ thi công tại đây luôn được duy trì ở mức cao. Anh Trịnh Duy Nhất, thợ sắt thuộc Công ty Vincons, chia sẻ: "Chúng tôi được phân ra làm 3 ca, thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ dự án. Đứng trên đây nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của công trình mà lòng phấn khởi, mong chờ được tận mắt chứng kiến ngày công trình hoàn thành".

    Theo kế hoạch, hạng mục kết cấu dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2026. Sau đó, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn lắp dựng mái vòm, hệ thống điện và làm mặt sân. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình dự kiến vào tháng 7.2027.

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công- Ảnh 2.

    Khu vực bên trong sân đã dần hình thành với hệ thống máy móc được bố trí dày đặc để phục vụ thi công

    ẢNH: TUẤN MINH

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công- Ảnh 3.

    Hiện tại, cả 4 khán đài A, B, C và D đang được triển khai đồng thời. Một số hạng mục đã bắt đầu đổ mái tầng 3, từng bước định hình diện mạo công trình, hướng tới mục tiêu hoàn thành phần kết cấu bê tông cốt thép vào cuối năm nay

    ẢNH: TUẤN MINH

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công- Ảnh 4.

    Các trụ thép cao khoảng 80 m đang dần hình thành. Với khối lượng hơn 15.000 tấn, hệ thống trụ này có chức năng chịu lực và nâng đỡ dàn mái vòm thép của công trình

    ẢNH: TUẤN MINH

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công- Ảnh 5.

    Một trong những tháp kích đầu tiên đang được hoàn thiện. Các tháp kích này sẽ đảm nhận nhiệm vụ nâng module vòm thép từ mặt đất lên vị trí định vị trên cao

    ẢNH: TUẤN MINH

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công- Ảnh 6.

    Anh Trịnh Duy Nhất cùng đồng nghiệp thi công, buộc cốt thép trên đỉnh tháp kích thủy lực

    ẢNH: TUẤN MINH

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công- Ảnh 7.

    Tuyến đại lộ rộng 120 m, kế bên sân đang hoàn thiện, tạo trục thông suốt từ QL21C ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Bao quanh khu vực này sắp tới là tổ hợp thể thao khổng lồ gồm sân Olympic 40.000 chỗ cùng cụm nhà thi đấu, cung thể thao dưới nước hiện đại

    ẢNH: TUẤN MINH

    Cận cảnh sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội sau 9 tháng thi công- Ảnh 8.

    Hoạt động thi công đang được triển khai liên tục trên công trường. Dự kiến, sân vận động sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7.2027

    ẢNH: TUẤN MINH


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