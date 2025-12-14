Hà Nội đầu tư khu đô thị 925.000 tỉ, có sân vận động đẳng cấp quốc tế

Sáng 14.12, tiếp tục nội dung làm việc, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.

Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic (khu B) của TP.Hà Nội ẢNH: LÊ HẢI

Khu đô thị thể thao Olympic rộng 16.000 ha

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Đồng thời, hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và Olympic…

Dự án góp phần phân bổ lại dân số, giảm áp lực cho nội đô lịch sử và kiểm soát quá trình đô thị hóa.

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic có quy mô hơn 16.000 ha, thuộc địa bàn 12 xã, phường, gồm: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành bốn phân khu A, B, C, D.

Trong đó, khu A rộng khoảng 3.280 ha, là đô thị mới gắn với mô hình TOD và đầu mối giao thông. Khu B diện tích khoảng 4.560 ha, là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế. Khu C rộng khoảng 4.498 ha, phát triển đô thị thể thao và dịch vụ hỗ trợ. Khu D diện tích khoảng 3.743 ha, định hướng phát triển đô thị thể thao và dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của khu đô thị thể thao Olympic khoảng 925.000 tỉ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ đặt ra là hoàn thành khu liên hợp thể thao và sân vận động vào quý 2/2030, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết ẢNH: BẢO CHI

Phải tránh gây ngập cho khu vực lân cận

Báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, cơ bản thống nhất với chủ trương thông qua quy hoạch phân khu đô thị làm cơ sở triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.

Theo đánh giá, dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành một quần thể đô thị thể thao hiện đại, đồng bộ chức năng, tạo tiền đề để Hà Nội có khả năng đăng cai các sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới như Đại hội Thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.

Tuy nhiên, cần bổ sung thêm đánh giá sự cần thiết quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic tại đây, khi Bộ Công an đã triển khai thực hiện công trình sân vận động thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (với diện tích 55.000 m2 với 60.000 chỗ ngồi, sau khi hoàn thành sẽ có sức chứa lớn nhất Việt Nam) thuộc quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ tại tỉnh Hưng Yên (công trình mới được khởi công ngày 19.10).

HĐND thành phố nhấn mạnh yêu cầu định hướng chức năng sử dụng đất phải bảo đảm khớp nối đồng bộ với các khu vực lân cận, tuân thủ và cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể thủ đô. Quy hoạch cần có giải pháp hài hòa giữa phát triển đô thị mới với việc bảo tồn, kết nối các khu dân cư, làng xóm hiện hữu.

Về cơ chế tham vấn cộng đồng, chú trọng bảo tồn di sản và kết nối không gian văn hóa Thăng Long - Hoa Lư; tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần đánh giá toàn diện tác động xã hội, đặc biệt đối với các hộ dân trong khu vực nghiên cứu, để xây dựng chính sách tổng thể về giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm sinh kế bền vững; trong đó lưu ý bố trí quỹ nhà ở xã hội và khu tái định cư có điều kiện sống tốt…