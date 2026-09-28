Việt Nam tập buổi cuối trước trận đại chiến Thái Lan: Chờ phương án thay Xuân Son, thầy Kim nói gì?

Chiều 28.9, đội tuyển Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước trận đấu quan trọng này, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã dành thời gian phân tích kỹ đối thủ qua video.

“Chúng tôi đã phân tích Thái Lan qua video. Trước đây, chúng tôi cũng từng đối đầu với họ, vì vậy ban huấn luyện hiểu khá rõ đâu là điểm mạnh của Thái Lan và đâu là những điểm chúng tôi có thể khai thác. Các cầu thủ cũng đã nắm được những điều này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik có một số lựa chọn để lấp vào khoảng trống mà Xuân Son để lại ẢNH: NGỌC LINH

Toàn đội đang có tinh thần tự tin ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik đặc biệt lưu ý tuyến giữa Thái Lan

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sức mạnh đáng chú ý của Thái Lan nằm ở chất lượng cá nhân và khả năng chơi kỹ thuật. Đặc biệt, tuyến giữa của đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng sáng tạo, có thể gây khó khăn cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

“Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân và kỹ thuật thuộc nhóm tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến giữa của họ cũng có nhiều cầu thủ sáng tạo, vì vậy chúng tôi có thể gặp một số khó khăn trong khâu phòng ngự”, ông Kim đánh giá.

Adou Minh đã có cơ hội ra sân trận mở màn ẢNH: NGỌC LINH

Các thủ môn trên sân tập ẢNH: NGỌC LINH

Đình Bắc có thể sẽ có vai trò lớn hơn khi thiếu vắng Xuân Son ẢNH: NGỌC LINH

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik tin rằng việc hiểu đối thủ và có sự chuẩn bị cụ thể sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tìm ra cách hạn chế những điểm mạnh này. Sau buổi phân tích video, các phương án tiếp tục được ban huấn luyện triển khai trên sân tập chiều 28.9.

Không chỉ phân tích cách vận hành của Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cho rằng kinh nghiệm từ những lần đối đầu trước cũng giúp đội tuyển Việt Nam có cơ sở để chuẩn bị phương án khai thác đối thủ.

HLV Kim Sang-sik ‘Biết rõ điểm mạnh và nơi có thể khai thác đội tuyển Thái Lan’

Về cách tiếp cận trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các học trò duy trì sự tổ chức tốt trong hiệp 1, sau đó tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan khi cơ hội xuất hiện.

HLV Kim Sang-sik sẽ tìm phương án củng cố hàng công ẢNH: NGỌC LINH

“Nếu có thể khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương, chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội. Điều quan trọng là phải tận dụng được những cơ hội đó”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Theo ông Kim, trận gặp Thái Lan là cơ hội để đội tuyển Việt Nam cạnh tranh vị trí nhất bảng. Vì vậy, mục tiêu của toàn đội trong cuộc đối đầu ngày 29.9 là giành chiến thắng và tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào trận chung kết.

Những phương án mới

Chỉ hơn 1 tháng sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik bước vào FIFA ASEAN Cup với một đội hình với nhiều thay đổi. Văn Vĩ không kịp bình phục chấn thương, trong khi Quang Hải và Thành Chung phải rút lui trước ngày đội tuyển Việt Nam sang Indonesia. Hoàng Đức có tên trong danh sách nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất và không thi đấu ở trận ra quân gặp Philippines.

Đến trận đầu tiên, khó khăn lại xuất hiện. Xuân Son bị đau ở phần cơ đùi sau trong hiệp 2 và phải rời sân. Kết quả chụp MRI sau đó xác định tiền đạo 29 tuổi bị rách cơ, phải nghỉ từ 4-6 tuần và chia tay giải. Như vậy, chỉ sau 1 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã thiếu hàng loạt mắt xích từng đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch ASEAN Cup cách đây hơn 1 tháng.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Xuân Son gặp chấn thương và phải trở về Việt Nam vào rạng sáng mai. Với tư cách HLV trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng và đây cũng là tổn thất đáng tiếc đối với toàn đội. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Nam Định cũng như CLB Nam Định. Tôi hy vọng Xuân Son sẽ điều trị thật tốt, sớm bình phục và chúng ta có thể gặp lại cậu ấy trong màu áo đội tuyển Việt Nam với thể trạng khỏe mạnh”.

Lê Giang Patrik gần như chắc chắn sẽ bắt chính ở trận đấu với Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Minh Hoàng (giữa) đã có kiến tạo ở trận ra mắt đội tuyển ẢNH: NGỌC LINH

Quang Vinh và Hoàng Hên ẢNH: NGỌC LINH

Tinh thần các cầu thủ trong buổi tập đều rất tốt ẢNH: NGỌC LINH

Hoàng Đức có thể chưa sẵn sàng đá chính, Đỗ Hoàng Hên cùng Lê Phạm Thành Long được sử dụng ở tuyến giữa. Đáng chú ý hơn cả là Williams Minh Hoàng. Cầu thủ 19 tuổi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng lập tức được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính trên hàng công cùng Xuân Son và Đình Bắc. Chính Minh Hoàng thực hiện đường chuyền để Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25.

Khi Xuân Son chấn thương, Hai Long được tung vào sân. Sau đó, Ngô Đăng Khoa và Võ Hoàng Minh Khoa cũng xuất hiện trong hiệp 2. Những cầu thủ vốn được xem là phương án bổ sung vì thế nhanh chóng phải đảm nhận vai trò thực tế.

Hai Long chia sẻ toàn đội sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son ẢNH: NGỌC LINH

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong danh sách dự FIFA ASEAN Cup. So với đội hình vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có 7 gương mặt mới, trong đó Williams Minh Hoàng mới 19 tuổi và Ngô Đăng Khoa 20 tuổi. Tuổi trung bình của đội hình cũng giảm từ khoảng 27 tuổi 1 tháng xuống còn 26 tuổi 8 tháng.

Không còn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm một cấu trúc tấn công mới. Đình Bắc nhiều khả năng phải gánh thêm trách nhiệm, trong khi Williams Minh Hoàng và Gia Hưng là những lựa chọn khác cho vị trí tiền đạo.

Trong số này, Đình Bắc đang có phong độ tốt. Trước giải, FIFA chọn cầu thủ 22 tuổi vào nhóm 6 gương mặt đáng xem nhất FIFA ASEAN Cup 2026. Anh sau đó ghi luôn bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại giải vào lưới Philippines.

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