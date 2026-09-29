Việt Nam thua Thái Lan 0-2, thất bại đầu tiên của HLV Kim Sang-sik: Không vào nổi chung kết

Đội tuyển Thái Lan "dội gáo nước lạnh"

Tối 29.9, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều điều chỉnh về nhân sự. Trong bối cảnh Xuân Son đã chia tay giải vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho Tài Lộc trên hàng công cùng Đình Bắc. Cao Pendant Quang Vinh cũng được sử dụng khá linh hoạt, thường xuyên bó vào khu vực trung tâm.

HLV Kim Sang-sik có một số điều chỉnh về nhân sự ẢNH: NGỌC LINH

Đình Bắc mang băng đội trưởng trong đội hình xuất phát ẢNH: NGỌC LINH

Chanathip (số 18) đeo băng thủ quân đội tuyển Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Hai đội nhập cuộc thận trọng và tạo ra thế trận khá cân bằng. Tuy nhiên, Thái Lan tận dụng cơ hội tốt hơn để sớm tạo ra khác biệt. Phút thứ 10, Sarach Yooyen mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Sau một pha lên bóng bên cánh phải, Adou Minh nỗ lực phá bóng nhưng Sarach lập tức có mặt ở tuyến 2, tung cú sút xa uy lực khiến Lê Giang Patrik không thể cản phá.

Đội tuyển Thái Lan có bàn mở tỷ số từ khá sớm ẢNH: NGỌC LINH

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình và pressing quyết liệt hơn. Dù thiếu Xuân Son - cầu thủ có khả năng tì đè, làm tường và tạo khoảng trống trên hàng công - các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn từng bước tìm được cách tiếp cận khung thành đối phương.

Adou Minh là một trong những cầu thủ nổi bật khi không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn có nhiều đường phát động tấn công từ phía sau. Từ một pha chuyền vượt tuyến của trung vệ này, Quang Vinh phá bẫy việt vị và thoát xuống nhưng xử lý hơi vội ở tình huống cuối cùng.

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Tài Lộc cũng có cơ hội từ một quả đá phạt khoảng 25 m nhưng không thể đưa bóng đi chính xác. Càng về cuối hiệp, Việt Nam càng chơi chủ động và bắt đầu khai thác được khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan.

Nỗ lực của đội tuyển Việt Nam tưởng như được đền đáp ở phút 37. Minh Khoa thực hiện đường chuyền thông minh để Tài Lộc thoát xuống, trước khi tiền đạo này lốp bóng kỹ thuật qua thủ môn Saranon Anuin.

Tưởng chừng như đội tuyển Việt Nam đã có bàn gỡ hòa nhưng Tài Lộc đã việt vị ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Tài Lộc đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận và Thái Lan tiếp tục dẫn 1-0. Trong những phút còn lại, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thể tận dụng những pha lên bóng của mình.

HLV Kim Sang-sik thay đổi mạnh mẽ trong hiệp 2

Bước sang hiệp 2 trong thế bị dẫn 0-1, HLV Kim Sang-sik lập tức điều chỉnh đội hình với 3 sự thay đổi. Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng cùng được tung vào sân thay Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc. Cao Pendant Quang Vinh cũng trở lại vị trí hậu vệ trái.

Sự xuất hiện của Hoàng Đức và Hoàng Hên giúp đội tuyển Việt Nam có thêm những cầu thủ giàu khả năng kiểm soát, sáng tạo ở tuyến giữa. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy HLV Kim Sang-sik muốn đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ.

Hoàng Đức vào sân trong hiệp 2 ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Sarach Yooyen suýt có bàn thắng thứ 2 khi thực hiện cú sút phạt hiểm hóc từ khoảng cách hơn 20 m, đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam bắt đầu tạo ra những pha phối hợp đáng chú ý hơn. Hoàng Hên có đường chuyền kỹ thuật để Đình Bắc thoát xuống, nhưng tiền đạo 22 tuổi không thể dứt điểm như ý. Sau đó, Đình Bắc tiếp tục thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Hoàng Hên đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Hoàng Đức ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik tiếp tục tăng cường sức tấn công khi đưa Hai Long vào thay Thành Long. Với sự điều chỉnh này, Hoàng Đức và Hoàng Hên đảm nhiệm khu vực trung tâm, trong khi Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Hai Long tạo thành bộ 3 phía trên.

Đội tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều hơn và cố gắng đẩy Thái Lan lùi sâu. Dù vậy, "Voi chiến" vẫn sẵn sàng phản công mỗi khi giành lại bóng. Chanathip từng có khoảng trống để xoay người dứt điểm nhưng đưa bóng vọt xà.

Cơ hội đáng chú ý tiếp theo của Việt Nam xuất hiện sau khi Hai Long bị Kritsada phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Đình Bắc nhận trách nhiệm thực hiện quả đá phạt ở góc tương đối hẹp, hướng bóng về phía góc xa nhưng cú đá đi cao hơn khung thành.

Càng về cuối trận, HLV Kim Sang-sik càng cho thấy quyết tâm tìm bàn gỡ. Ngô Đăng Khoa được tung vào thay Ngọc Bảo, trong khi Quang Vinh có thể lùi xuống đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch trái.

Minh Hoàng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội trong hiệp 2 ẢNH: NGỌC LINH

Ở giai đoạn cuối trận, dù đội tuyển Việt Nam là bên chủ động đẩy cao đội hình, Thái Lan vẫn cho thấy khả năng tạo ra nguy hiểm trong những lần lên bóng không nhiều.

Lê Giang Patrik phải trổ tài cứu thua sau pha đánh đầu cận thành của Peeradol. Thủ môn đội tuyển Việt Nam phản xạ tốt, giúp đội nhà tránh bàn thua thứ 2 trong thời điểm đang dồn lực tìm bàn gỡ. Không lâu sau, một đường chuyền thiếu dứt khoát của Hoàng Hên lại mở ra cơ hội cho Chanathip. Đội trưởng Thái Lan nhanh chóng tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Khi đội tuyển Việt Nam đang mải miết tìm kiếm bàn gỡ, khoảng trống ở hàng thủ lộ ra và Chaiyapon kết liễu trận đấu bằng bàn thắng ở phút 90+4, ấn định tỷ số 2-0. Người Thái đã chặn đứng chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Với kết quả thua 0-2, thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Thái Lan sẽ chạm trán Philippines trong khi Việt Nam gặp Pakistan để quyết định thứ hạng cuối cùng.

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