Xuân Son cùng vợ con cổ vũ đội tuyển Việt Nam: 'Anh em cố lên'

Không thể ra sân vẫn dõi theo đồng đội

Tối 29.9, khi đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia, Nguyễn Xuân Son cũng dõi theo từng diễn biến của trận đấu từ Việt Nam.

Trên trang cá nhân, tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ hình ảnh bên vợ con, cùng theo dõi đội tuyển Việt Nam qua màn hình TV. Xuân Son gửi lời động viên ngắn gọn đến các đồng đội: "Anh em cố lên".

Hình ảnh được Xuân Son đăng tải chỉ chưa đầy một ngày sau khi anh trở về Việt Nam để bắt đầu quá trình điều trị chấn thương. Dù hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 phải kết thúc sớm với bản thân, tiền đạo 29 tuổi vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các đồng đội trong trận đấu quan trọng với Thái Lan.

Xuân Son chia sẻ hình ảnh cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam bên gia đình ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Xuân Son dính chấn thương trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 ngày 26.9. Sau một tình huống tăng tốc ở hiệp 2, tiền đạo của CLB Nam Định bất ngờ khựng lại, ôm phần đùi sau và không thể tiếp tục thi đấu.

Kết quả kiểm tra sau đó xác định Xuân Son bị rách cơ đùi sau, dự kiến cần từ 4-6 tuần để điều trị và hồi phục. Chấn thương khiến anh phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 ngay sau trận ra quân.

Xuân Son rời Indonesia và trở về Việt Nam vào rạng sáng 29.9. HLV Kim Sang-sik từng thừa nhận việc mất tiền đạo này là tổn thất đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng mong học trò tập trung điều trị để sớm trở lại sân cỏ.

Xuân Son đã về đến Việt Nam, bắt đầu hành trình hồi phục

Xuân Son vốn giữ vai trò quan trọng trên hàng công và còn nằm trong ban cán sự đội tuyển. Ở trận ra quân gặp Philippines, trong bối cảnh Hoàng Đức không thi đấu, anh được trao băng đội trưởng. Tuy nhiên, lần đầu mang băng thủ quân đội tuyển Việt Nam của Xuân Son chỉ kéo dài khoảng 60 phút trước khi chấn thương buộc anh rời sân.

Xuân Son mang băng đội trưởng ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Sự vắng mặt của Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik phải thay đổi phương án tấn công cho cuộc đối đầu Thái Lan. Trước trận, chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải tính toán những lựa chọn khác trên hàng công trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng B.

Trước mắt, Xuân Son sẽ tập trung điều trị chấn thương cơ đùi sau. Với thời gian hồi phục dự kiến từ 4-6 tuần, tiền đạo của CLB Nam Định phải tạm rời sân cỏ, trước khi từng bước trở lại tập luyện và thi đấu.

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