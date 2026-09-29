    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Xuân Son cùng vợ con cổ vũ đội tuyển Việt Nam: 'Anh em cố lên'

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Không thể sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam trên sân, Xuân Son vẫn dõi theo các đồng đội từ quê nhà trong trận gặp Thái Lan tối 29.9.

    Không thể ra sân vẫn dõi theo đồng đội

    Tối 29.9, khi đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia, Nguyễn Xuân Son cũng dõi theo từng diễn biến của trận đấu từ Việt Nam.

    Trên trang cá nhân, tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ hình ảnh bên vợ con, cùng theo dõi đội tuyển Việt Nam qua màn hình TV. Xuân Son gửi lời động viên ngắn gọn đến các đồng đội: "Anh em cố lên".

    Hình ảnh được Xuân Son đăng tải chỉ chưa đầy một ngày sau khi anh trở về Việt Nam để bắt đầu quá trình điều trị chấn thương. Dù hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 phải kết thúc sớm với bản thân, tiền đạo 29 tuổi vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các đồng đội trong trận đấu quan trọng với Thái Lan.

    Xuân Son cùng vợ con động viên đồng đội qua màn hình TV: 'Anh em cố lên' - Ảnh 1.

    Xuân Son chia sẻ hình ảnh cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam bên gia đình

    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

    Xuân Son dính chấn thương trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 ngày 26.9. Sau một tình huống tăng tốc ở hiệp 2, tiền đạo của CLB Nam Định bất ngờ khựng lại, ôm phần đùi sau và không thể tiếp tục thi đấu.

    Kết quả kiểm tra sau đó xác định Xuân Son bị rách cơ đùi sau, dự kiến cần từ 4-6 tuần để điều trị và hồi phục. Chấn thương khiến anh phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 ngay sau trận ra quân.

    Xuân Son rời Indonesia và trở về Việt Nam vào rạng sáng 29.9. HLV Kim Sang-sik từng thừa nhận việc mất tiền đạo này là tổn thất đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng mong học trò tập trung điều trị để sớm trở lại sân cỏ.

    Xuân Son đã về đến Việt Nam, bắt đầu hành trình hồi phục

    Xuân Son vốn giữ vai trò quan trọng trên hàng công và còn nằm trong ban cán sự đội tuyển. Ở trận ra quân gặp Philippines, trong bối cảnh Hoàng Đức không thi đấu, anh được trao băng đội trưởng. Tuy nhiên, lần đầu mang băng thủ quân đội tuyển Việt Nam của Xuân Son chỉ kéo dài khoảng 60 phút trước khi chấn thương buộc anh rời sân.

    Xuân Son cùng vợ con động viên đồng đội qua màn hình TV: 'Anh em cố lên' - Ảnh 2.

    Xuân Son mang băng đội trưởng ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026

    ẢNH: NGỌC LINH

    Sự vắng mặt của Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik phải thay đổi phương án tấn công cho cuộc đối đầu Thái Lan. Trước trận, chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải tính toán những lựa chọn khác trên hàng công trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng B.

    Trước mắt, Xuân Son sẽ tập trung điều trị chấn thương cơ đùi sau. Với thời gian hồi phục dự kiến từ 4-6 tuần, tiền đạo của CLB Nam Định phải tạm rời sân cỏ, trước khi từng bước trở lại tập luyện và thi đấu.

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 (từ 29.9 đến 4.10) trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel

    Tin liên quan

    Tại sao trọng tài Úc không công nhận bàn thắng của Tài Lộc vào lưới Thái Lan?

    Tại sao trọng tài Úc không công nhận bàn thắng của Tài Lộc vào lưới Thái Lan?

    Nguyễn Tài Lộc đã bấm bóng tinh tế để đưa bóng vào lưới của đội tuyển Thái Lan ở cuối hiệp 1, nhưng trọng tài chính người Úc không công nhận bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

    FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam 0-1 Thái Lan: Hoàng Đức vào sân!

    Philippines dẫn 2 bàn vẫn không thắng nổi Pakistan: Tin cực vui cho đội tuyển Việt Nam

    Khám phá thêm chủ đề

    Xuân Son Xuân Son chấn thương đội tuyển Việt Nam Đội tuyển thái lan FIFA ASEAN Cup 2026

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận