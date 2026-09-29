Sau chuyến bay kéo dài khoảng 5 giờ khởi hành từ Indonesia vào rạng sáng 29.9, Nguyễn Xuân Son đã có mặt tại Hà Nội. Tiền đạo sinh năm 1997 được bố trí bay hạng thương gia từ Jakarta để trở về nước điều trị chấn thương.

Xuân Son phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi bị rách cơ đùi sau ở trận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 ngày 26.9. Theo kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI), chân sút 29 tuổi dự kiến cần từ 4-6 tuần để điều trị và hồi phục.

Xuân Son đã về đến Việt Nam, bắt đầu hành trình hồi phục

Việc trở về Việt Nam sớm xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của Xuân Son. FIFA hỗ trợ vé máy bay để anh sớm bắt đầu quá trình điều trị.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến bố trí để Xuân Son điều trị theo tiêu chuẩn dành cho tuyển thủ quốc gia tại Bệnh viện Vinmec. Tuy nhiên, tiền đạo này mong muốn trở về CLB Nam Định để thuận tiện hơn trong sinh hoạt và quá trình hồi phục.

VFF phối hợp CLB Nam Định theo dõi quá trình hồi phục

Trước khi Xuân Son rời Indonesia, Phó chủ tịch VFF kiêm Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tú đã thay mặt lãnh đạo VFF và đội tuyển động viên tiền đạo này tập trung điều trị để sớm trở lại sân cỏ.

Ông Trần Anh Tú cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn của VFF phối hợp với CLB Nam Định theo dõi sát quá trình điều trị, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để Xuân Son có điều kiện hồi phục tốt nhất.

Chấn thương xảy ra trong hiệp 2 trận gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat. Theo VFF, ở phút 57, Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, anh vẫn tiếp tục thi đấu.

HLV Kim Sang-sik có một số lựa chọn để lấp vào khoảng trống mà Xuân Son để lại ẢNH: NGỌC LINH

Khoảng 2 phút sau, khi tăng tốc trong một tình huống phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc, Xuân Son bất ngờ khựng lại dù không va chạm với đối phương. Anh nằm sân vì đau và sau đó không thể tiếp tục thi đấu.

HLV Kim Sang-sik ban đầu nhận định học trò gặp vấn đề về cơ. Kết quả MRI sau đó xác định Xuân Son bị rách cơ đùi sau và phải nghỉ từ 4-6 tuần, đồng nghĩa hành trình của anh tại FIFA ASEAN Cup 2026 kết thúc chỉ sau trận ra quân.

Đây không phải lần đầu Xuân Son phải đối diện với chấn thương khi khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan ngày 5.1.2025, tiền đạo này từng dính chấn thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật và trải qua quá trình điều trị, hồi phục kéo dài gần 1 năm.

Lần này, mức độ chấn thương nhẹ hơn. Xuân Son sẽ tập trung điều trị và tập phục hồi, sau đó từng bước lấy lại thể trạng và cảm giác bóng trước khi có thể trở lại thi đấu.

Trước khi chấn thương, chân sút sinh năm 1997 đang giữ vai trò quan trọng trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son ghi 5 bàn, cùng Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu đồng vua phá lưới và góp công vào chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Anh sau đó được lựa chọn vào ban cán sự đội tuyển Việt Nam cùng Nguyễn Hoàng Đức và Đình Bắc. Khi Hoàng Đức không thể thi đấu trước Philippines, Xuân Son lần đầu mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trận đấu đầu tiên với tư cách thủ quân của Xuân Son chỉ kéo dài khoảng 60 phút.

HLV Kim Sang-sik phải tìm phương án mới cho hàng công

Việc Xuân Son chia tay giải cũng buộc HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh phương án tấn công trong những trận đấu còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026.

Xuân Son không chỉ đóng vai trò ghi bàn mà còn có khả năng tì đè, làm tường và thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho các cầu thủ xung quanh. Trong trận gặp Philippines, anh được bố trí chơi cao nhất với Đình Bắc và Williams Minh Hoàng hỗ trợ.

Khi Xuân Son rời sân, Nguyễn Hai Long được tung vào thay thế và Đình Bắc tiếp quản băng đội trưởng.

Không còn chân sút của CLB Nam Định, HLV Kim Sang-sik vẫn có những lựa chọn như Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Gia Hưng cho hàng công. Bài toán tìm người thay Xuân Son sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan ngày 29.9.