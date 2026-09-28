Chiều 28.9.2026, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik ‘Biết rõ điểm mạnh và nơi có thể khai thác đội tuyển Thái Lan’

HLV Kim Sang-sik chỉ ra tuyến giữa đáng gờm của Thái Lan

Trước trận đấu quan trọng này, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã dành thời gian phân tích đối thủ qua video. Việc từng đối đầu Thái Lan cũng giúp đội tuyển Việt Nam hiểu rõ hơn về cách chơi, những điểm mạnh cần đề phòng cũng như những vị trí có thể khai thác.

Theo HLV Kim Sang-sik, Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, đặc biệt là tuyến giữa với khả năng sáng tạo cao. Đây cũng là khu vực mà đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt lưu ý trong khâu phòng ngự.

Như vậy, bài toán của đội tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở việc ngăn chặn những cầu thủ có khả năng tạo đột biến của Thái Lan. HLV Kim Sang-sik cũng đã xác định những khoảng trống mà các học trò có thể hướng đến khi tổ chức tấn công.

HLV Kim Sang-sik trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 28.9

Ảnh: Ngọc Linh

Tuyển Việt Nam chờ thời cơ hiệp 2, nhắm ngôi nhất bảng

Một chi tiết đáng chú ý trong chia sẻ của HLV Kim Sang-sik là cách đội tuyển Việt Nam có thể tiếp cận từng thời điểm của trận đấu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các học trò duy trì sự tổ chức và di chuyển chặt chẽ trong hiệp 1. Sau đó, khi trận đấu bước sang hiệp 2 và thể lực cũng như cự ly đội hình của đối thủ thay đổi, đội tuyển Việt Nam sẽ tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik xem trận gặp Thái Lan là cơ hội quan trọng để đội tuyển Việt Nam cạnh tranh vị trí nhất bảng. Đối thủ đã được phân tích, những điểm cần đề phòng và khu vực có thể khai thác cũng đã được xác định. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào khả năng thực hiện đấu pháp và tận dụng cơ hội của các cầu thủ khi 2 đội bước vào cuộc đối đầu ngày 29.9.