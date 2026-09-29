    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Nóng: Thái Lan tung đội hình mạnh nhất đại chiến Việt Nam, Chanathip đeo băng đội trưởng

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang

    Lúc 18 giờ, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố đội hình ra sân của 'Voi chiến' ở cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam.

    Cụ thể, Chanathip Songkrasin trở lại đội hình xuất phát và đeo băng đội trưởng Thái Lan. Anh sẽ chơi cùng Sarach Yooyen và Kakana Khamyok ở tuyến giữa.

    HLV Anthony Hudson tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể, với thủ môn Saranon Anuin bảo vệ khung thành. Hàng thủ gồm Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Nicholas Mickelson, Kritsada Kaman cùng Suphanan Bureerat. Tuyến giữa quy tụ Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee cùng đội trưởng Chanathip Songkrasin, phía trên là mũi nhọn Supachai Jaided.Chanathip từng ngồi dự bị suốt trận ra quân gặp Pakistan để "dưỡng sức". 

    Sự trở lại của "Messi Thái" với tấm băng đội trưởng trên tay cho thấy quyết tâm rất lớn của Thái Lan trong cuộc đối đầu được xem là mang tính quyết định ngôi đầu bảng.

    Nóng: Thái Lan tung đội hình mạnh nhất đại chiến Việt Nam, Chanathip trở lại- Ảnh 1.

    11 gương mặt ra sân đầu tiên của Thái Lan

    ẢNH: CHANGSUEK

    Tin liên quan

    AFC quyết định nóng: Trọng tài gắn camera điều hành trận đấu Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam

    AFC quyết định nóng: Trọng tài gắn camera điều hành trận đấu Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam

    Còn 100 ngày trước lễ khai mạc Asian Cup 2027, AFC công bố hàng loạt điểm mới về công nghệ, tổ chức và trải nghiệm khán giả.

    Trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan: Không có chỗ cho sai lầm

    Trọng tài Lê Thị Ly lập cú đúp tại bán kết ASIAD: Thổi trận đội tuyển nữ Nhật Bản đấu Hàn Quốc

    Khám phá thêm chủ đề

    Chanathip Thái Lan đội tuyển Việt Nam

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận