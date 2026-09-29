Nóng: Thái Lan tung đội hình mạnh nhất đại chiến Việt Nam, Chanathip đeo băng đội trưởng

Cụ thể, Chanathip Songkrasin trở lại đội hình xuất phát và đeo băng đội trưởng Thái Lan. Anh sẽ chơi cùng Sarach Yooyen và Kakana Khamyok ở tuyến giữa.

HLV Anthony Hudson tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể, với thủ môn Saranon Anuin bảo vệ khung thành. Hàng thủ gồm Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Nicholas Mickelson, Kritsada Kaman cùng Suphanan Bureerat. Tuyến giữa quy tụ Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee cùng đội trưởng Chanathip Songkrasin, phía trên là mũi nhọn Supachai Jaided.Chanathip từng ngồi dự bị suốt trận ra quân gặp Pakistan để "dưỡng sức".

Sự trở lại của "Messi Thái" với tấm băng đội trưởng trên tay cho thấy quyết tâm rất lớn của Thái Lan trong cuộc đối đầu được xem là mang tính quyết định ngôi đầu bảng.