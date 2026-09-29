AFC quyết định nóng: Trọng tài gắn camera điều hành trận đấu Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam

Chiều 29.9, đúng 100 ngày trước thời điểm khai mạc VCK Asian Cup 2027, BTC giải tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm rà soát những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.

Ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Trưởng ban Thi đấu AFC, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - tham dự cuộc họp với tư cách thành viên BTC.

Cùng với việc kích hoạt chiến dịch đếm ngược 100 ngày, AFC công bố hàng loạt điểm mới dự kiến được áp dụng tại giải đấu diễn ra ở Ả Rập Xê Út, từ công nghệ hỗ trợ điều hành trận đấu đến những thay đổi dành cho cầu thủ và người hâm mộ.

VCK Asian Cup 2027 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ ẢNH: VFF

Camera trên người trọng tài, thay người bằng máy tính bảng

Một trong những thay đổi đáng chú ý tại Asian Cup 2027 là việc AFC dự kiến đưa vào sử dụng nhiều công nghệ mới, hướng đến nâng cao chất lượng tổ chức, truyền hình và trải nghiệm thi đấu.

Hệ thống Multi-Ball Protocol sẽ được áp dụng thay cho phương thức sử dụng trẻ em nhặt bóng truyền thống. Nhiều quả bóng được bố trí quanh sân nhằm giúp trận đấu nhanh chóng tiếp tục sau khi bóng ra ngoài, qua đó hạn chế thời gian gián đoạn.

AFC cũng dự kiến triển khai rộng rãi camera gắn trên người trọng tài (Referee Camera). Công nghệ này mang đến cho khán giả góc nhìn trực tiếp từ vị trí của trọng tài, đặc biệt trong những tình huống đáng chú ý trên sân.

Chỉ còn 100 ngày nữa là đến VCK Asian Cup 2027 ẢNH: VFF

Một điểm mới khác là hệ thống thay người điện tử (Digital Substitution System - DSS). Sau khi được thử nghiệm tại VCK nữ Asian Cup Australia 2026, công nghệ này sẽ được đưa vào giải nam năm 2027.

Thay vì thực hiện hoàn toàn theo cách truyền thống, các đội có thể gửi yêu cầu thay người qua máy tính bảng. Dữ liệu được chuyển trực tiếp đến trọng tài thứ tư và cập nhật theo thời gian thực. Thông tin thay người, thẻ đỏ cũng được đồng bộ với hệ thống đồ họa truyền hình.

Ngoài công nghệ, AFC còn bổ sung một số hoạt động nhằm tăng trải nghiệm cho cầu thủ. Tại trận khai mạc, BTC dự kiến phối hợp với BTC địa phương để mời ca sĩ biểu diễn trực tiếp quốc ca của các đội.

Cầu thủ, HLV trưởng và chủ tịch liên đoàn của đội vô địch, ngoài huy chương, còn được nhận một phiên bản thu nhỏ của chiếc cúp Asian Cup. Sau mỗi trận đấu, cầu thủ cũng có khu vực riêng để gặp người thân và bạn bè với các quy định kiểm soát an ninh.

Vé xem Asian Cup cũng là visa nhập cảnh Ả Rập Xê Út

Ở nước chủ nhà, quá trình chuẩn bị đang bước vào giai đoạn nước rút. BTC địa phương với 175 thành viên đã làm việc trong 2 năm qua để chuẩn bị cơ sở vật chất và công tác vận hành giải.

Asian Cup 2027 sẽ sử dụng 8 sân vận động tại 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trong đó, 5 sân tại Riyadh đã hoàn thiện, còn 3 sân tại Jeddah và Al Khobar đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng.

Các sân vận động cũng đang được đưa vào vận hành thử nghiệm. Theo kế hoạch, những trận đấu thử cuối cùng sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 12.2026.

BTC dự kiến Asian Cup 2027 thu hút khoảng 1,4 triệu khán giả đến theo dõi 51 trận đấu. Hệ thống phục vụ giải gồm hơn 300 tình nguyện viên, 31 khách sạn và 27 sân tập.

Đáng chú ý, nước chủ nhà sẽ triển khai chính sách số hóa, trong đó vé xem trận đấu cũng được sử dụng làm visa để nhập cảnh Ả Rập Xê Út. Theo thông tin được công bố tại cuộc họp, khoảng 70% số vé đã được bán sau lễ bốc thăm.

Asian Cup 2027 cũng là lần đầu AFC triển khai mô hình đại bản doanh cố định cho các đội tại 3 thành phố đăng cai, với hệ thống 63 khách sạn. Hoạt động điều hành gồm 1 trung tâm chính tại Riyadh, 3 trung tâm khu vực, 8 trung tâm tại các sân vận động và 1 trung tâm điều hành của AFC.

Mỗi thành phố đăng cai còn có khu vực dành cho người hâm mộ (Fan Zone) gần sân vận động, sức chứa khoảng 10.000 người/khu. Nhiều cơ quan của Ả Rập Xê Út tham gia vận hành liên tục, từ đón tiếp tại sân bay, khách sạn, nghi lễ đến sân bãi và hỗ trợ khán giả.

Đội tuyển Việt Nam ở bảng E

Từ ngày 29.9, chiến dịch 100 ngày trước Asian Cup 2027 cũng chính thức được AFC triển khai trên toàn châu Á.

Các đại sứ, huyền thoại bóng đá, cơ quan truyền thông và những người có ảnh hưởng sẽ tham gia chiến dịch. AFC phối hợp với các Liên đoàn thành viên tổ chức các hoạt động quảng bá trực tuyến và trực tiếp, giao lưu với người hâm mộ, đồng thời chuẩn bị ra mắt bóng thi đấu chính thức.

Ông Trần Quốc Tuấn tham dự họp trực tuyến ẢNH: VFF

Lễ khai mạc cũng được lên kế hoạch với chương trình nghệ thuật giới thiệu những giá trị văn hóa, truyền thống và tầm nhìn tương lai của châu Á. Tại VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vì thế sẽ phải đối diện những thử thách đáng kể ngay từ vòng bảng.

Khi đồng hồ đếm ngược 100 ngày đã được kích hoạt, Ả Rập Xê Út cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi 24 đội tuyển cùng hội tụ tranh tài tại Asian Cup 2027.