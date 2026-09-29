Tiếp lửa đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan qua 3 màn hình LED khổng lồ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, CLB TP.HCM đã lắp đặt 3 màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để các CĐV thuận lợi tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở FIFA ASEAN Cup. FPT Play, đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu, cũng hỗ trợ CLB TP.HCM trong khâu tổ chức sự kiện.

Hệ thống màn hình này đã chính thức đi vào hoạt động từ trận ra quân giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, mang đến cho hàng ngàn CĐV cơ hội hòa mình vào bầu không khí bóng đá ngay giữa lòng thành phố mà không cần ra nước ngoài cổ vũ. Sau thành công đó, CLB TP.HCM tiếp tục duy trì hoạt động này để phục vụ trận đấu được xem là mang tính bước ngoặt của bảng B: cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 29.9.

Người hâm mộ hồi hộp theo dõi... ẢNH: CLB TP.HCM

... và rồi vỡ òa khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam chiến thắng tại ASEAN Cup ẢNH: CLB TP.HCM

Đây được dự báo là một trận cầu siêu kịch tính, khi cả 2 đội đều đã giành trọn 3 điểm ở lượt trận đầu tiên và cùng hướng đến ngôi đầu bảng. Với 3 màn hình LED cỡ lớn được dựng lên, mở cửa hoàn toàn miễn phí, CĐV TP.HCM và người hâm mộ cả nước có thể cùng nhau chờ đợi một bầu không khí sôi động, qua đó tiếp thêm lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong hành trình chinh phục ngôi đầu bảng B và tấm vé vào chung kết.

Về mặt lực lượng, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Xuân Son do chấn thương. Tiền đạo của CLB Nam Định đã về nước để bắt đầu quá trình hồi phục. Nhiều khả năng Williams Minh Hoàng sẽ thay Xuân Son đá tiền đạo cắm. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức có thể trở lại đội hình xuất phát. Trong cuộc đối đầu Philippines, anh không thi đấu phút nào.

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan gần như có đội hình mạnh nhất. Sau chiến thắng dễ dàng trước Pakistan bằng những nhân tố dự bị, dự kiến "Voi chiến" sẽ xuất trận với loạt trụ cột như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson...