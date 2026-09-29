Bình luận: HLV Kim Sang-sik và bài toán không Xuân Son

Xét về lực lượng, đội tuyển VN bất ổn khi vắng Xuân Son và hàng loạt ngôi sao khác như Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu…, trong khi Thái Lan có được lực lượng mạnh nhất do đây là dịp FIFA day.

Người hâm mộ bóng đá VN khá lo ngại, bởi trong đội hình không có trung phong cắm Xuân Son, hàng tấn công VN sẽ chệch choạc, khi cầu thủ nhập tịch này đã chứng tỏ vai trò của mình với 2 lần đưa VN vô địch Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik chia tay Xuân Son

HLV Kim Sang-sik luôn có phương án dự phòng tốt nhất trong mọi trường hợp Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, với HLV Kim Sang-sik lại khác. Ông không quá lo ngại mà tập trung điều chỉnh để hàng tấn công có sức mạnh tối đa, đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan, như chúng ta từng làm được tại Bangkok ở chung kết lượt đi ASEAN Cup cách đây chưa lâu.

HLV Kim Sang-sik thành công suốt 2 năm liền với bóng đá VN, bởi ông luôn chuẩn bị đội hình có chiều sâu. Trong bóng đá luôn có chấn thương, thẻ phạt, cầu thủ nào cũng có thể vắng mặt, nên mỗi vị trí ở đội tuyển VN thường có ít nhất 2 cầu thủ chơi tốt, để khi mất người này còn người kia.

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Khi Quang Hải rút lui vào giờ chót vì chấn thương, ngay lập tức HLV Kim Sang-sik điền tên cầu thủ đang đá giải hạng nhất Minh Khoa vào thay thế. Và cầu thủ đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM đã chứng tỏ mình khi ra sân ở hiệp 2 trong trận thắng Philippines 1-0. Minh Khoa có sức trẻ, chơi táo bạo với những pha cầm bóng đột phá gây bất ngờ cho đối thủ. Nếu may mắn, người được gọi phút cuối này đã có bàn thắng vào lưới Philippines.

Với Xuân Son cũng vậy, khi anh không thể thi đấu, HLV Kim Sang-sik đã có những toan tính để hàng tấn công của VN vẫn đủ sự sắc bén. Có thể Đình Bắc sẽ di chuyển vào đá cắm, như cách anh từng đá ở giải U.23 châu Á 2026. Khi đó, các vệ tinh xung quanh như Minh Hoàng, Minh Khoa, Hoàng Hên và có thể cả Hai Long sẽ làm tường, hoặc di chuyển rộng tạo khoảng trống giúp Đình Bắc có cơ hội dứt điểm.

Xét về mặt nào đó, vắng Xuân Son, HLV Kim Sang-sik có cơ hội tung đòn bất ngờ với đối thủ Thái Lan. Bởi các trận chung kết trước đây, người Thái đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của Son và luôn có phương án hóa giải.

Vì thế, khi Xuân Son không thi đấu, chưa hẳn là hàng công của VN sẽ suy yếu mà đây là thời điểm nhà chiến lược Kim Sang-sik tung chiêu bài của mình để giúp đội tuyển VN giành chiến thắng.